وزير خارجية لوكسمبورج يشبه التطورات الأخيرة في تركيا بالحقبة النازية

إسطنبول - د ب أ – شبه وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، التطورات الأخيرة في تركيا بالحقبة النازية.

وعن التصدي لمعارضي الحكومة التركية في ظل حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أسيلبورن في تصريحات لإذاعة ألمانيا الاثنين: “يتعين أن نقول بصراحة شديدة أن هذه أساليب كانت تستخدم إبان الحكم النازي”.

وذكر أسيلبورن أن مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع الحكومة التركية صارت معلقة “من الناحية النظرية”.

وألمح أسيلبورن إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، وقال: “50% من صادرات تركيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. 60% من الاستثمارات في تركيا تأتي من الاتحاد الأوروبي. هذه وسيلة ضغط بحتة. في لحظة معينة لا يجب أن نتجنب استخدام وسيلة الضغط هذه لمواجهة أوضاع حقوق الإنسان التي لا توصف”.

وعن إنهاء محتمل لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ذكر أسيلبورن أن “هناك ملايين المواطنين في تركيا يعتقدون أن الأمل الوحيد في الخروج من هذه الحفرة هو الاتحاد الأوروبي”.

وعقب حملة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت صحفيين منتقدين للحكومة ونواب معارضين في تركيا، أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أنه لا يكترث بانتقادات الخارج، وقال: “لا أكترث على الإطلاق بما إذا كانوا يصفونني بديكتاتور أو ما شابه ذلك … هذه الانتقادات تدخل من أذن وتخرج من الأخرى. المهم ما يقوله شعبي”.