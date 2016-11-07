قوات البيشمركة الكردية تبدأ هجوماً على بلدة بعشيقة في شمال العراق

اربيل – أ ف ب – اقتحمت قوات البيشمركة العراقية الاثنين بلدة بعشيقة شمال شرق الموصل، لاستعادة السيطرة عليها من تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما قال ضابط كردي كبير.

وقال قائد قوات البيشمركة في محور بعشيقة اللواء بهرام ياسين “بدأت قواتنا عند السادسة والنصف من صباح اليوم (الاثنين) شن هجوم على مسلحي داعش المتبقين في مركز ناحية بعشيقة من ثلاث جهات، الشرق والغرب والشمال”، مشيراً الى دخول اطراف بعض الاحياء.

وقال “التقدم جيد ومستمر”، مضيفا “إنهم محاصرون من جهة الجنوب أيضاً من قوات البشمركة الكردية وقوات من الجيش، لمنع هروبهم إلى الموصل”.

وأوضح اللواء ان الحصار بدأ منذ أكثر من أسبوعين، لكن الاقتحام أرجىء “للحد من الأضرار البشرية”.

وتنفذ قوات البيشمركة الهجوم بدعم من طيران التحالف الدولي، وفقاً للمصدر نفسه.

في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأت تلك القوات تقدمها نحو بعشيقة التي تبعد 25 كيلومتراً من الموصل، والتي سيطر عليها الجهاديون في آب/اغسطس 2014.

واستعادت البيشمركة أكثر من ثماني قرى خلال عمليات التقدم.

ويندرج تقدم البيشمركة في اطار العملية التي بدأتها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.