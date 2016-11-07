قورتولموش: أولوية تركيا طرد المقاتلين الأكراد من منبج السورية

أنقرة - رويترز – قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي الاثنين، إن تركيا أبلغت رئيس أركان الجيش الأمريكي جوزيف دانفورد خلال زيارته في مطلع الأسبوع أن أنقرة تعطي الأولية في سوريا لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من بلدة منبج.

وأضاف للصحافيين بعد اجتماع وزاري أن استخدام عناصر غير عربية لطرد مقاتلي الدولة الإسلامية من معقلهم في مدينة الرقة السورية لن يساهم في إحلال السلام بالمنطقة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعد وحدات حماية الشعب من أهم عناصرها الأحد إنها أطلقت عملية لطرد المتشددين من الرقة.