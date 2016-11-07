القوات العراقية تحرر 1846 كم وتقتل 935 من تنظيم “الدولة” منذ انطلاق عملية الموصل

بغداد- د ب أ -صرح قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت الاثنين، بأن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت منذ انطلاق عملية تحرير الموصل، وحتى الآن في المحور الجنوبي من مدينة الموصل، من تحرير 1846 كيلو متراً.

وقال جودت ، في بيان صحافي اليوم إن حصاد العمليات العسكرية لقطعات الشرطة الاتحادية منذ انطلاقها في 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وحتى اليوم في محور جنوب الموصل اسفر عن استعادة93 قرية وتحرير1846 كم مربعاً وإجلاء أكثر من2000 عائلة.

وأضاف” تم قتل 935 ارهابياً واعتقال 106 وتدمير 190 عجلة مفخخة وتدمير 52 عجلة مسلحة والاستيلاء على 26 عجلة متنوعة الاستخدام وتدمير 71 وكراً مفخخاً و59 مضيافة للإرهابيين و 29 عجلة مزودة بالصواريخ”.

وأوضح أنه تم” تدمير 48 قاعدة صواريخ و83 دراجة ملغمة و49 مدفع هاون. وتفكيك 24 معملاً لتصنيع الافخاخ و1420 عبوة ناسفة”.