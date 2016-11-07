برلين تستبعد المشاركة حالياً في نقاش حول فرض عقوبات ضد تركيا

برلين – د ب أ – استبعدت الحكومة الالمانية التحدث حالياً عن احتمالية فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا، بعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنقرة ضد المعارضة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية شتيفن زايبرت الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين: إن الحكومة لن تشارك حالياً في “نقاش حول عقوبات”.

وتابع قائلاً: “ما نحتاجه هو موقف أوروبي مشترك وواضح”.

وشدد على ضرورة أن يتم حالياً إبلاغ تركيا من خلال محادثات بعواقب قمع حرية الصحافة والمعارضة بالنسبة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شافر إلى وجود علاقات اقتصادية وثيقة مع تركيا، لافتاً إلى أن توجه تركيا إلى أوروبا خلال الأعوام الماضية أسفر عن حدوث”زخم لا يصدق” استفاد منه كلاً الجانبين.

وقال شافر : “لدينا الأمل والرغبة في أن يبقى هذا التوجه نحو أوروبا”.