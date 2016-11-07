منظمة الصحة العالمية: النزاع في اليمن أوقع أكثر من سبعة آلاف قتيل

صنعاء - أ ف ب – أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، ان النزاع في اليمن الذي دخل شهره العشرين أوقع أكثر من سبعة آلاف قتيل وحوالى 37 الف جريح فيما هناك 21 مليون شخص بحاجة لمساعدة طبية.

حتى 25 تشرين الاول/اكتوبر قتل اكثر من 7070 شخصاً وأصيب 36818 بحسب حصيلة جديدة أعدت على أساس معطيات جمعت في مؤسسات صحية من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق شاسعة في البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وتفاقم النزاع مع تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015، لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد سيطرة الحوثيين على اجزاء كبيرة من هذا البلد الفقير.

ولا تزال منظمات دولية تعبر عن قلقها من مخاطر حصول مجاعة او ظهور الكوليرا في بعض المناطق.

وفي بيان نشر في صنعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية ان اكثر من نصف المنشآت الصحية مغلقة او تعمل بشكل جزئي في اليمن. وهناك نقص في الادوية في اكثر من 40% من كل المناطق بحسب دراسة اجرتها المنظمة.