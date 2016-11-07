إسرائيل تبلغ فرنسا رسمياً رفضها عقد مؤتمر دولي للسلام

القدس - الأناضول – أبلغ مسؤولون إسرائيليون، الإثنين، مبعوثاً فرنسياً، برفض المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، إن إسرائيل أبلغت المبعوث الفرنسي بيير فيمونت برفضها، خلال اجتماع عقد اليم الإثنين، في القدس الغربية بين القائم بأعمال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناجيل والمبعوث الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق مولخو.

وكان فيمونت قد وصل أمس إلى إسرائيل، والتقى مسؤولين إسرائيليين قبل أن يتوجه مساء اليوم إلى مدينة رام الله، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن فيمونت استعرض في اللقاء مع المسؤولين الإسرائيليين الموقف الفرنسي، من دفع المبادرة التي تنطوي على عقد مؤتمر دولي في نهاية العام.

وأضاف:” أوضح ناجيل ومولخو للمبعوث الفرنسي بشكل واضح، لا لبس فيه، الموقف الإسرائيلي القائل إن الدفع الحقيقي لعملية السلام والتوصل إلى اتفاق سلام سيتحققان فقط من خلال التفاوض المباشر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأي مبادرة أخرى إنما تبعد المنطقة أكثر عن تحقيق تلك العملية السلمية”.

وتابع أن ناجيل ومولخو أوضحا للمبعوث الفرنسي أن إسرائيل لن تشارك في أي مؤتمر دولي سيعقد خلافاً لموقفها.

ولفت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين اعتبرا إن القيام بدفع عقد مثل هذا المؤتمر سيلحق ضرراً كبيراً بإمكانية دفع عملية السلام قدماً، لأن هذا سيمكّن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) والسلطة الفلسطينية، من مواصلة التهرب من اتخاذ قرار حول الدخول في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة، بحسب نص البيان.

وأضاف:” إسرائيل متأكدة وتتوقع من فرنسا أنها لن تدفع قدماً عقد مؤتمر أو عملية سياسية بشكل يتناقض مع الموقف الإسرائيلي الرسمي”.

ولم يصدر تعقيب فرنسي على هذا الموقف الإسرائيلي.

وقد توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى من السجون الإسرائيلية.

وطرحت فرنسا عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، لإعادة إطلاق هذه المفاوضات بوجود دولي.