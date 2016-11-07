وزير فلسطيني: سنطالب بأملاكنا في القدس الغربية

القدس - الأناضول – قال مسؤول فلسطيني، إن الفلسطينيين سيطالبون بأملاكهم في مدينة القدس الغربية، في حال إصرار إسرائيل على مزاعم أملاك لليهود في القدس الشرقية.

وقال عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس ومحافظ المدينة:” إذا ما كان الإسرائيليون يزعمون أن لهم أملاك في القدس الشرقية، فإن لنا أيضاً أملاك كثيرة في القدس الغربية وسنطالب بها”.

وأضاف في لقاء مع صحافيين في مكتبه في ضاحية البريد، شمال القدس:” إن للفلسطينيين أملاك كثيرة في القدس الغربية وقد أقام عليها الإسرائيليون منازل لهم ومن حقنا أن نطالب باسترداد هذه الأملاك”.

وكان نير بركات، رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، قد قال إن هناك آلاف الوحدات السكنية التي شيدت في القدس الشرقية، خلافاً للقانون، على أراض خاصة، تعود ملكيتها لليهود، ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).

كما توعّد بهدم آلاف المنازل الفلسطينية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، في حال إخلاء مستوطنين من إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وأشار الحسيني إلى أن المستوطنين قد وضعوا أيديهم بمساعدة الحكومة الإسرائيلية، على العديد من الأملاك التي يزعمون أنها تعود لهم في القدس الشرقية.

وأضاف:” لقد استولوا (المستوطنون) في السنوات الماضية على العديد من المنازل، وذلك باستخدام وثائق مزورة وهم مستمرين بعملية الاستيلاء هذه، وخاصة في البلدة القديمة من القدس وأحياء سلوان ورأس العامود والشيخ جراح في المدينة”.

وتابع الحسيني:” إذا ما كان بركات، يتحدث عن العدالة، فإن العدالة هي أن يعيدوا لنا أملاكنا في القدس الغربية”.

وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس صعدت منذ بداية العام الجاري عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص.