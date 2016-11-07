صحيفة سورية تصف معركة الرقة بالاعلامية

دمشق - أ ف ب – اعتبرت صحيفة الوطن السورية القريبة من دمشق الاثنين، ان الحملة التي اطلقتها قوات سوريا الديموقراطية بدعم اميركي لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من الرقة، هي معركة “اعلامية”.

وذكرت في تقرير في عددها الاثنين، ان الإعلان عن معركة الرقة الاحد هو “لإشغال الرأي العام الأميركي بالحرب على الإرهاب وإظهار جدية الإدارة الحالية في مكافحة داعش”.

ونقلت الصحيفة عما وصفته “مصدر دبلوماسي غربي في باريس″، انه “لا قدرة لدى قوات سوريا الديموقراطية على مقاتلة التنظيم الإرهابي ولو ساندته واشنطن وباريس بكل ما لديهما من قوة”.

واعلنت قوات سوريا الديموقراطية الاحد، بدء معركة لطرد الجهاديين من الرقة، معقلهم الأبرز في سوريا بدعم من التحالف الدولي بقيادة اميركية.

وأوردت الصحيفة في تقريرها ان “الإعلان المفاجئ” للمعركة جاء “للتغطية على عدم تمكن الولايات المتحدة الأميركية من إحراز تقدم سريع ونوعي بالتعاون مع الجيش العراقي في مدينة الموصل”.

وأضافت ان الاعلان ياتي “قبل ساعات” من الانتخابات الرئاسية الاميركية “والفضائح التي تحيط بمرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس باراك أوباما هيلاري كلينتون”.

ومنذ تشكيلها في تشرين الاول/اكتوبر 2015، نجحت قوات سوريا الديموقراطية التي تضم نحو ثلاثين الف مقاتل، ثلثاهما اكراد، بدعم من التحالف الدولي، في طرد التنظيم المتطرف من مناطق عدة.

ويعتبر النظام السوري ان التحالف الدولي بقيادة اميركية، أخفق في مهمته باستهداف تنظيم الدولة الاسلامية، ويتهم واشنطن وحلفاءها بدعم “الارهابيين” في سوريا.