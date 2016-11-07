مقتل مدنيين اثنين إثر سقوط قذيفتي هاون على منزلين بسيناء

القاهرة – الأناضول – قُتل مدنيان وأُصيب ثلاثة، الإثنين، إثر سقوط قذيفتي هاون مجهولتي المصدر على منزلين بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “قذيفتي هاون مجهولتي المصدر سقطتا على منزلين بقرية ياميت بمدينة رفح؛ ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 3 آخرين”.

وأضاف: “القصف أسفر عن مقتل جهاد جودة خلف (31 عاماً)، وزينب سليمان حسن سلمي (27 عاماً)، وإصابة هاني جودة خلف (18 عاماً) ببتر في الساق اليمني، وسالم صابر سالم (21 عاماً) ببتر بالساق اليمني، ومرعي أحمد محمد (20 عاماً)، بشظايا بالبطن”.

وأشار إلى أنه “تم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفي العريش العام”، دون أن يذكر مدى خطورة الإصابات.

ولم يحدد المصدر الأمني الجهة المسؤولة عن إطلاق القذيفتين، كما لم يعلن الجيش المصري عن الواقعة ذاتها حتى الساعة 12.20 (تغ).

وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعته لتنظيم “الدولة الاسلامية”، وغير اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة شمال سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية” و”الإجرامية”، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.