رسالة موقعة من نصف مليون طالب إلى كي مون ضد اعتقال إسرائيل أطفال فلسطينيين

رام الله – د ب أ- وجه طلبة فلسطينيون الاثنين، رسالة موقعة من نصف مليون طالب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضد اعتقال إسرائيل أطفال فلسطينيين.

وتم تسليم الرسالة إلى مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لدى فلسطين بكرامجيت باترا، خلال اعتصام أمام مقر المؤسسة الدولية في رام الله.

وجرت الفعالية بالتعاون بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني إلى جانب وزارة التربية والتعليم العالي.

وجاء في الرسالة أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 350 طفلاً فلسطينياً بينهم 12 فتاة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ووثقت الرسالة “انتهاكات إسرائيل بحق الأطفال والقاصرين أبرزها: إطلاق الرصاص الحي عليهم، وممارسة التنكيل والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وحرمانهم من الطعام والشراب في فترة الاحتجاز الأولى لمدة يوم أو يومين واستخدام أساليب الترهيب والتهديد وحرمانهم من المساعدة القانونية”.

ودعا متحدثون خلال الفعالية الأمم المتحدة إلى الخروج من موقفها التقليدي واكتفائها بالإدانة والاستنكار إزاء ما يتعرض له أطفال فلسطين من “قمع وهجمة منظمة” من إسرائيل.

وتزامنت الفعالية مع انعقاد جلسة نطق محكمة إسرائيلية بسجن الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة لمدة 12 عاماً.

وانتقد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الحكم الإسرائيلي بحق الطفل مناصرة، ووصفه بأنه غير أخلاقي وغير إنساني.

وقال قراقع إن “الرسائل التي كتبها أطفال فلسطين دعوة للأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتها والتحرك لوقف هجمة إسرائيل التي تستهدف ضرب عصب المجتمع الفلسطيني باعتقالها الأطفال”.

وأضاف أن إسرائيل “تعمل على ترهيب أطفال فلسطين الأسرى خلال التحقيق وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والضرب والتعذيب النفسي”.