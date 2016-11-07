الإقليم الكردي في شمال العراق يقرر ترحيل صحافي ياباني إلى بلاده لـ”صلته” بتنظيم الدولة

أربيل – الأناضول – أعلن مجلس أمن الإقليم الكردي في شمال العراق، أنه قرر ترحيل صحافي ياباني الى بلاده، الإثنين، بسبب “صلته” بتنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المجلس في بيان، أنه قرر ترحيل الصحافي الياباني “كوسوكي تسونيوكا” الى بلاده، اليوم عبر مطار أربيل الدولي (عاصمة الإقليم).

وأشار الى أن “هذا الإجراء مبني على اتفاق مبرم بين بين اليابان وحكومة الإقليم (لم يوضح طبيعته)”.

ولفت البيان أن “قوات الأسايش (قوات الأمن في الإقليم) إعتقلت تسونيوكا، في 19 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرب جبل بعشيقة شمال شرق الموصل (شمال)”.

وأوضح أن “تسونيوكا كان على صلة بتنظيم داعش، فخلال التحقيقات التي أجريت معه، تبين أنه يجري اتصالات مع أعضاء التنظيم عبر هاتف خلوي”.

وأكد البيان أن مجلس أمن الإقليم “كان على اتصال دائم مع السلطات اليابانية منذ لحظة اعتقال تسونيوكا”.