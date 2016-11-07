الجيش الجزائري يدمر مخبأين للإرهابيين شرقي البلاد

الجزائر- د ب أ- أفادت وزارة الدفاع الجزائرية الاثنين، بأن مفرزة للجيش دمرت مخبأين للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة العوانة بولاية جيجل شرقي البلاد.

وكانت قوة للجيش قتلت ارهابيين خطيرين احدهما وصفته وزارة الدفاع بأحد رؤوس الارهاب بالشرق الجزائري، في كمين بنفس المنطقة الجمعة الماضي.

يشار أن مفرزة للجيش ضبطت الأحد كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بولاية ادرار جنوب غرب الجزائر، تمثلت في 20 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، و28 قنبلة يدوية، و17 صاروخ عيار 57 ملم خاص بالحوامات، وسلّة لإطلاق الصواريخ خاصة بالحوامات، و 20 خزنة ذخيرة متنوعة، و27 مشعل خاص بالقنابل اليدوية، بالإضافة إلى 200 طلقة من مختلف العيارات.

من جهة اخرى، كشفت وزارة الدفاع في موقعها الرسمي اليوم، عن قيام مفارز متخصصة تابعة لسلاح هندسة القتال، خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بتدمير 2164 لغما مضادا للأفراد بولايتي الطارف وقالمة شرقي البلاد.

كما أشارت إلى اعتقال 31 مهاجرا غير شرعي بولايات ورقلة واليزي وسكيكدة وتمنراست.