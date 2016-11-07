قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدماً في ريف الرقة الشمالي

الرقة- (د ب أ): تتواصل المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة، وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ريف الرقة الشمالي في معركة (بركان الفرات) في اليوم الثالث لانطلاقها.

وقالت مصادر اعلامية كردية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الانباء الالمانية إن “قوات سوريا الديمقراطية سيطرت الاثنين على قرية ومزرعتين في محيط بلدة عين عيسى وشرقها وتقدمت بحدود عشرة كيلومترات ضمن المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش ومنها قرية عبيد ومزرعة الشيخ صالح، ومزرعة جهاد الواقعة جنوب شرق بلدة عين عيسى”.