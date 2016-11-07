عاطف الطراونة يفوز برئاسة مجلس النواب الأردني للمرة الرابعة على التوالي

عمان- الأناضول- فاز النائب “عاطف الطراونة”، الإثنين، برئاسة مجلس النواب الأردني الثامن عشر (الغرفة الأولى للبرلمان) من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.

وحاز الطراونة 69 صوتاً من أصل 130 صوتاً (عدد أعضاء المجلس)، متقدماً على عبدالكريم الدغمي والذي حصل على 34 صوتاً، فيما حصل المنافس الثالث عبد الله العكايلة على 21 صوتاً.

وتم إلغاء ورقتين، وثلاثة بيضاء، وغاب أحد النواب عن التصويت بسبب وفاة نجله فجر الاثنين.

وبحسب النظام الداخلي للمجلس، يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين وفق المادة 14.

والطراونة هو رئيس مجلس النواب الأردني في دوراته الثلاث الأخيرة ضمن المجلس السابع عشر، والذي كان ينتخب كل عام قبل أن يتم تعديل قانون الانتخابات مطلع العام الحالي وتصبح كل عامين.

‎وعقد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي جرى انتخابه، في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، جلسته الأولى اليوم الإثنين، حيث قاموا خلالها بأداء القسم الدستوري، ومن ثم جرت انتخابات رئيس مجلس النواب.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، قد افتتح اليوم الإثنين، الدورة العادية “الأولى” لمجلس الأمة (البرلمان).

ويطلق على مجلس الأمة، البرلمان الأردني، وينقسم إلى شقين، هما: مجلسي الأعيان والنواب.