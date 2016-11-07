يوسف شعبان: محمد رمضان ممثل ضعيف

القاهرة ـ اشتكى الفنان المصري يوسف شعبان من تجاهل المنتجين له وعدم الاستعانة به وبأي من فنانين جيله بالأعمال الفنية.

يوسف قال إن صحته تحسنت كثيرا ولكن رغم ذلك لا يتذكره أحد، كما يرى أن هذا الجيل تسبب في إفساد الذوق الفني وانتشار البلطجة ولا يحاول الاستفادة من خبراته وخبرات جيله.

الفنان المصري عبر عن وجهة نظره في هذا الجيل وقال إنه يتسم بالغرور والتعالي، وعن النجاح الذي حققه الفنان محمد رمضان قال شعبان، في حوار لمجلة “لها”، “كلما استمعت الى هذا الكلام أُصاب بحالة من الضحك، فكيف يكون بطلاً وهو لا يمتلك أي كاريزما ولا يصلح أن يكون نجماً… أعماله سيئة للغاية ولا أحب مشاهدتها، كما أنه ممثل ضعيف، وأكثر ما يستفزني فيه هو غروره، وعندما علمت بموضوع نشر صور سياراته الجديدة تعجبت من تصرفاته الغريبة والتي لا يمكن أن تصدر من فنان عاقل وناجح”.

وتحدث شعبان عن “مسرح مصر”، وقال: “مضمون فارغ وحقير لا أريد التحدث عنه، فما يقدم من خلال “مسرح مصر” يسيء الى المسرح المصري والى الفن بعامة، كما لا أصدق ما أراه من خلال هذه العروض… شباب بلا موهبة يلقون النكات السخيفة على خشبة مسرح. وللمناسبة، أنصح أشرف عبدالباقي وفرقته بالجلوس في المقهى، والتوقف عن تقديم عروضهم السخيفة”.