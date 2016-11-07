غرفة صناعة السينما توقف التعامل مع أحمد الفيشاوي والفنان يعلق

القاهرة ـ بعد أن تقدم عدد من المنتجين بشكوى ضد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، اتخذت غرفة صناعة السينما قرارًا بوقف التعامل معه لمدة عام كامل.

الغرفة أوضحت ملابسات القرار في بيان لها قالت فيه إن المنتجين من أعضاء الغرفة لن يتعاملوا مع الفنان لمدة عام بسبب عدم التزامه بتعاقداته مع المنتجين، وإلحاق الضرر بهم.

الفنان المصري علق على هذا القرار، وأشار إلى أنه سيقدم ببلاغ، وسيترك القضاء يفصل في هذه القضية، وقال: “بيني وبينهم القضاء”.

يُذكر أن أكثر من منتج تقدم بشكاوى ضد الفيشاوى لتسببه فى تعطيل تصوير الأفلام التى تعاقد عليها، وتعرض هذه الأعمال للضرر، وخسائر مالية ومن ضمن هذه الشكاوى، من المنتجة ناهد فريد شوقى، وشكوى أخرى من المنتج جابي خوري.