مايا دياب تجبر مدير مدرسة وأساتذة الاعتذار لابنتها

بيروت ـ كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن تعرض ابنتها الوحيدة كاي، لعدد من المضايقات وذلك بسبب عملها في الفن وجرأتها التي اشتهرت بها.

مايا دياب، قالت خلال استضافتها في برنامج “فحص شامل”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، على فضائية “الحياة” المصرية “إن إحدى صديقات ابنتها كاي في المدرسة قالت لها: أمك مايا دياب ستذهب إلى جهنم بعد الوفاة”.

مايا، أضافت “أن الطفلة سمعت هذه التعابير من والدتها في المنزل، وهو الأمر الذي طلبت مايا دياب بسببه من مدير المدرسة والأساتذة الاعتذار من كاي أمام التلاميذ”، وأرجعت مايا أن سبب ذلك يرجع إلى غيرة والدة صديقتها منها أنها لا تستطيع أن تحظى بنفس شهرة مايا.

وأوضحت مايا خلال الحلقة أن ابنتها الوحيدة ليس لديها أي مشاكل في تقبل وجود رجل في حياتها، مؤكدة أنها تتعامل بطبيعتها وليس عنده رهبة الأخبار.