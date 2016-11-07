إيرانية تقتل زوجها وابنتيها

طهران ـ قتلت الإيرانية فرزانة 32 عاماً، فجر الأحد، زوجها 39 عاماً وابنتيها فاطمة 11 عاماً، مازيار 4 أعوام طعناً بالسكين، بعد اكتشافها رغبة زوجها الارتباط بأخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الفتاة الشابة فرزانة تسكن في منطقة الحرية وسط طهران أقدمت فجر الاثنين على قتل زوجها وطفلتيها بعدما علمت برغبة زوجها بالزواج من أخرى.

واعترفت فرزانة أمام المحققين من رجال الشرطة بقتل زوجها محسن وطفلتيها بعد فشلها في إقناعة بالعدول عن الزواج الثاني الذي رفضته هي.

وأوضحت أنها وبعدما طعنت زوجها بالسكين أثناء نومه مع ابنتيها، حاولت الانتحار برمي نفسها من الطابق الثالث إلى الأرض، إلا أن الجيران منعوها وأبلغوا الشرطة بالجريمة.