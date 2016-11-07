جامعة سعودية تلزم الطالبات بارتداء الجينز بدل التنورة

جدة ـ بدأت جامعة الطائف للبنات وفروعها بالمحافظات في المملكة العربية السعودية، بتغيير الزي الرسمي، من هندام التنّورة، إلى البنطال الأكثر ستراً.

وقال مصدر، وفقًا لموقع “المواطن”، إن التغيير جاء كون الجينز الواسع أكثر سترًا للطالبات من التنورة، التي قد تكشف عورة الفتاة، خاصة أثناء ركوبها للسيارة، ﻻفتاً في الوقت ذاته، إلى أن هناك عددًا من الطالبات في جامعة “الحوية” للبنات، بدأن في لبس البنطال الواسع، الأكثر ستراً للطالبات.

وأشاد أولياء أمور بهذه الخطوة، خاصة أن التنورة ليست ساترة بما يكفي، واعتبروا أنّ اختيار البنطال الجينز، هدف مميز، مطالبين أيضاً من الأقسام المختصة، منع أي بنطال يكون خادشًا للحياء، ومتجاوزًا للآداب العامة.