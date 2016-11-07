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ترامب يعلن ان فوزه سيكون مؤشرا الى نهاية “مؤسسة واشنطن السياسية الفاسدة”

Nov 07, 2016

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ساراسوتا، فلوريدا (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب ـ اعلن دونالد ترامب الاثنين، عشية الانتخابات الرئاسية الامريكية، ان فوزه سيعني نهاية “مؤسسة واشنطن السياسية الفاسدة”، وذلك خلال تجمع انتخابي في ساراسوتا بولاية فلوريدا.

وقال المرشح الجمهوري ان “عقدي مع الناخب الامريكي يبدأ بخطة لوضع حد لفساد الحكومة وانتزاع بلادنا، وبسرعة، من مجموعات الضغط هذه التي اعرفها جيدا”، مؤكدا ان منافسته هيلاري كلينتون “يحميها نظام فاسد تماما”.

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