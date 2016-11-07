القوات العراقية تعلن العثور على مقبرة جماعية في حمام العليل جنوب الموصل

بغداد ـ أ ف ب ـ أعلنت الشرطة العراقية أنها عثرت على مقبرة جماعية داخل كلية الزراعة في منطقة استعيدت السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين.

وعثر على المقبرة في منطقة حمام العليل، التي تبعد حوالى 15 كيلومترا إلى جنوب ضواحي الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وقالت الشرطة في بيان “الشرطة الاتحادية تعثر على مقبرة جماعية غرب حمام العليل في كلية الزراعة” من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، افادت قيادة العمليات المشتركة أن “القوات العراقية (…) عثرت على جريمة جديدة بوجود مئة جثة مقطوعة الرأس للمواطنين” داخل الكلية نفسها، لافتة إلى أنه “سيتم إرسال فرق تخصصية” للتحقيق.

ولم تحدد القيادة ما إذا كانت تلك الجثث مدفونة أم لا.

وسبق ان قدمت القوات العراقية تقديرات عن أعداد ضحايا في مقابر جماعية قبل أن يتم سحبها وتعدادها.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ العام 2014 على مساحات واسعة شمال وغرب بغداد، تعبر الحدود أيضا لتمتد إلى سوريا.

واتسم حكم التنظيم بارتكاب بأعمال وحشية تضمنت عمليات إعدام جماعية موثقة بالصور وأشرطة الفيديو.