أوباما للأميركيين: “افعلوا من أجل كلينتون ما فعلتم من أجلي”





آن آربر، ميشيغان (الولايات المتحدة)- أ ف ب- حض الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين الاميركيين على ان ينتخبوا الثلاثاء المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون رئيسة لبلادهم.

وقال اوباما في تجمع انتخابي في ان آربر في ولاية ميشيغن، هو الاول بين ثلاثة تجمعات سيعقدها مع كلينتون عشية التصويت، “اطلب منكم ان تفعلوا من اجل كلينتون ما فعلتم من اجلي”.

وأضاف “امامكم فرصة لرفض السياسة الفظة الداعية الى التقسيم والتي ستعيدنا الى الخلف.. وهذه الفرصة هي انتخاب أول امرأة رئيسة”.

وفي وقت سابق، اعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ساراسوتا بولاية فلوريدا، أن فوزه سيعني نهاية “مؤسسة واشنطن السياسية الفاسدة”.