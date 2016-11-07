﻿فرنسا تعيد تجميد ممتلكات الرئيس التونسي السابق وعائلته

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: قررت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية الأحد، إعادة تجميد حسابات وممتلكات عائلة بن علي وزوجته وأقاربهم والبالغ عددهم 48 شخصا.

ونشرت منظمة «أنا يقظ» المتخصصة بالشفافية ومراقبة العمل الحكومي والرئاسي في تونس، على موقعها الرسمي نسخة من القرار الفرنسي مرفقا بقائمة الأسماء التي سيطالها الحجز مجددا، من أبرزها (إضافة إلى بن علي وعائلته) أصهار بن علي مروان المبروك وصخر الماطري، وشقيق زوجته عماد الطرابلسي.

يُذكرأن منظمة «أنا يقظ» تقدمت في وقت سابق للقضاء الفرنسي بطلب القيام بالحق الشخصي من أجل متابعة القضايا المرفوعة ضد عائلة بن علي وأقاربه بالتنسيق مع فرع منظمة الشفافية الدولية في فرنسا.

وكان محامي بن علي، منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي نفى لـ»القدس العربي» وجود مفاوضات بين الدولة التونسية وموكله بهدف عودته إلى تونس، لكنه أشار في المقابل إلى وجود مبادرات ووساطات يقودها حقوقيون ومنظمات مدنية محلية ودولية كي يحظى الرئيس الأسبق بمحاكمة عادلة في بلاده، مشيرا إلى أن بن علي يحظى حاليا بشعبية كبيرة في تونس.