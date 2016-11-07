﻿«العفو الدولية» تتهم سلطات كردية في كركوك بتهجير العرب قسرا

بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات الكردية في كركوك، شمالي العراق، بـ»التهجير القسري» للسكان العرب، من المدينة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها، في شبكة الانترنت، إن «سلسلة من عمليات هدم المنازل، أجبرت مئات المواطنين العرب على الهروب من كركوك».

واعتبرت أن تلك الإجراءات «جاءت ردا» على الهجوم الدموي، الذي شنه تنظيم «الدولة» الإرهابي على المدينة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتحدثت المنظمة، في تقريرها، الذي نشر تحت عنوان «أين من المفترض أن نذهب؟»، عن تهجير المئات من العرب السنة في المدينة، والذين سبق للعديد منهم أن لجأوا إليها هربا من المعارك أو الانهيار الأمني في المحافظات المجاورة.

وحسب التقرير، تلقى بعض المهجرين أوامر بالعودة إلى أماكن إقامتهم السابقة، أو تم نقلهم إلى معتقلات للاشتباه بتورطهم في دعم هجمات «الدولة».

وأشار التقرير إلى أن من بين أولئك، الذين أمرتهم السلطات المحلية بمغادرة كركوك وصادرت بطاقات هوياتهم الشخصية، نحو 250 عائلة سبق أن شردتها الحرب، وأجبرتها على اللجوء إلى كركوك بحثا عن الأمن والمأوى.

وجاء في التقرير أن القوات الكردية قامت بتهجير 190 عائلة – على الأقل – من قريتي قوطان وقوشقاية، في قضاء الدبس، التابع لمحافظة كركوك، من دون ذكر أعداد المهجرين بدقة في بقية المناطق.

وأوضحت المنظمة أنه تم نقل معظم هؤلاء المدنيين إلى مخيمات للمشردين، فيما لجأ الآخرون إلى أقاربهم المقيمين في قرى مجاورة.

وفي السياق ذاته، قالت لين معلوف، نائبة مدير البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، وفق ما جاء بالتقرير، إن «الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه السلطات في كركوك، لا يبرر هدم منازل مدنيين وتهجير المئات من السكان العرب قسرا».

من جانبه، نفى نجم الدين كريم، محافظ كركوك، اتهامات المنظمة، معتبرا أن معلومات منظمة العفو الدولية «لم تستند إلى معطيات من الجهات الرسمية» في المحافظة.

وأضاف كريم لم تحدث أي عمليات تهجير قسري للعرب السُنة من محافظة كركوك على خلفية هجوم تنظيم «الدولة» (داعش) الإرهابي».

واعتبر أنه «لو كانت هناك عمليات تهجير لشملت كل النازحين، البالغ تعدادهم أكثر من 500 ألف نسمة من محافظات مختلفة، يتواجدون حاليا في كركوك».

وسبق لسلطات محافظة كركوك أن تعهدت بعدم إجبار النازحين على العودة للمناطق، التي مازالت تحت سيطرة «داعش»، أو تشهد قتالا، بما في ذلك محيط الموصل.

من جهة اخرى استعادت القوات العراقية السيطرة الاثنين على حمام العليل، البلدة الرئيسية على المدخل الجنوبي لمدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة» منذ أكثر من عامين.

وأفاد مراسلون بأن قوات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات النخبة التابعة لوزارة الداخلية سيطرت بالكامل على حمام العليل، آخر بلدة قبل الموصل من جهة الجنوب.

وكان التقدم على الجبهة الجنوبية بطيئا مقارنة مع التقدم السريع الذي حققته القوات العراقية على الجبهة الشرقية.

وتقع حمام العليل على الضفة الغربية من نهر دجلة، على بعد نحو 15 كيلومترا إلى جنوب شرق الأطراف الجنوبية للموصل.

وكانت القوات العراقية دخلت إلى الموصل من الجبهة الشرقية، وكانت تتقدم الاثنين أيضا باتجاه الأطراف الشمالية للمدينة، لكن لا تزال أمامها مسافة للوصول من الجنوب.

وأشار مصدر إلى أن الحياة استؤنفت بسرعة في حمام العليل، حيث أعاد بعض السكان فتح متاجرهم بينما توجه آخرون إلى ينابيع المياه المعدنية.

وقال حسين خلف الجبوري (73 عاما) وهو يبتسم ابتسامة عريضة، «إذا قلت إنني سعيد فقط فذلك لا يكفي. ما أشعر به أكبر من السعادة، أكبر من الفرح. أشكر الأبطال الشجعان الذين أنقذونا من هذه الجماعات المستبدة والفاسدة».

واعتبر أن تنظيم «الدولة الإسلامية» «لا علاقة له بالإسلام».