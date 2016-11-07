قيادية في البوليساريو تشارك في قمة المناخ في مراكش بصفتها نائبة رئيس البرلمان الأفريقي
Nov 08, 2016
الرباط ـ «القدس العربي»: ظهرت بعض مؤشرات تعاطي المغرب مع جبهة البوليساريو وقياداتها أثناء تواجدهم في نشاط أفريقي، وقال موقع »الأول» المغربي إن القيادية بجبهة البوليساريو اسويلمة بيروك عضو برلمان الجبهة ونائبة رئيس البرلمان الأفريقي، وصلت إلى الدار البيضاء مساء الأحد، قادمة من الجزائر، واتجهت إلى مراكش، حيث ستمثل البرلمان الأفريقي في مؤتمر «كوب22» بدعوة من الأمم المتحدة، ضمن وفد يتكون من ستة أشخاص باسم البرلمان الأفريقي.
ووصف الموقع اسويلمة بيروك بأنها من صقور جبهة البوليساريو، وإحدى أشرس الشخصيات في الدفاع عن مقاربتها للنزاع وفي ظروف أخرى كانت السلطات المغربية تمنع مثل تلك الشخصيات من دخول المغرب.
قيادية في البوليساريو تشارك في قمة المناخ في مراكش بصفتها نائبة رئيس البرلمان الأفريقي