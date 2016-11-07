﻿قيادية في البوليساريو تشارك في قمة المناخ في مراكش بصفتها نائبة رئيس البرلمان الأفريقي

الرباط ـ «القدس العربي»: ظهرت بعض ‏مؤشرات تعاطي المغرب مع جبهة البوليساريو وقياداتها أثناء تواجدهم في نشاط أفريقي، وقال موقع ‏‏»الأول» المغربي إن القيادية بجبهة البوليساريو اسويلمة بيروك عضو برلمان الجبهة ونائبة ‏رئيس البرلمان الأفريقي، وصلت إلى الدار البيضاء مساء الأحد، قادمة من ‏الجزائر، واتجهت إلى مراكش، حيث ستمثل البرلمان الأفريقي في مؤتمر «كوب22» ‏بدعوة من الأمم المتحدة، ضمن وفد يتكون من ستة أشخاص باسم البرلمان الأفريقي. ‏

ووصف الموقع اسويلمة بيروك بأنها من صقور جبهة البوليساريو، وإحدى أشرس ‏الشخصيات في الدفاع عن مقاربتها للنزاع وفي ظروف أخرى كانت السلطات المغربية ‏تمنع مثل تلك الشخصيات من دخول المغرب.‏