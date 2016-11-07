﻿ظريف وموفد للأسد في بعبدا لتهنئة الرئيس اللبناني

بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: في خطوة لافتة أوفد رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى قصر بعبدا امس وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام لتقديم التهاني إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بانتخابه رئيسا.

وبعد اللقاء، الذي شارك فيه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، قال الموفد السوري «نقلت رسالة من السيد الرئيس بشار الأسد إلى فخامة الرئيس ميشال عون يهنئه فيها، كما الشعب اللبناني الشقيق، على انتخاب سيادته، مع هذا العهد الجديد الذي نتمنى أن يكون فيه الخير والاستقرار والأمن للبلد الشقيق لبنان والذي يعكس بدوره استقرار المنطقة واستقرارنا حتى في سوريا. وهذا ما أكده لنا الرئيس ميشال عون، مشددا على عمق العلاقات السورية اللبنانية التي تربط بين الشعبين وعمق العلاقات الأخوية التي تربط سيادته مع سيادة الرئيس بشار الأسد».

وحول ما إذا كان يعتبر أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية؟ قال «لم تكن هناك صفحة قديمة كي تكون هنالك صفحة جديدة. هي صفحة مستمرة في علاقات متواصلة ومتوازنة. والعنوان الرئيس لها هو المصلحة المشتركة للبلدين والأمن والاستقرار. وطالما لدينا عدو واحد هو إسرائيل والإرهاب، فنحن مشتركون تماما في تحديد هذا العدو وهذا هو المطلب النهائي لاستقرار بلدينا».

وبخصوص تهنئة الرئيس الحريري على توليه رئاسة الحكومة؟ قال «عندما يتم تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون كل شيء في حينه».

وبعد ساعات قليلة وصل إلى بعبدا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي كانت بلاده أول من هنأ الرئيس عون بانتخابه ممثلة بالرئيس حسن روحاني وبمستشار الإمام علي خامنئي.

وسيزور الوزير الإيراني اليوم كلا من رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

تزامنا، التقى الرئيس الحريري سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وهم سفراء الكويت عبد العال القناعي، الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد الشامسي، قطر علي بن حمد المري، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، والقائم بأعمال سلطنة عمان خالد بن علي حردان، وأكد أمامهم «أن تولي العماد ميشال عون سدة رئاسة الجمهورية والحكومة العتيدة الجاري تشكيلها يمثلان فرصة لتجديد التأكيد على هوية لبنان العربية ولإعادة الزخم والحرارة لعلاقات لبنان بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال «إن اللبنانيين أجمعوا على الترحيب بخطاب القسم لفخامة الرئيس عون بكل مندرجاته بما فيها تلك المتعلقة منها بعلاقات لبنان العربية القائمة على أساس احترام ميثاق الجامعة العربية وخصوصا مادته الثامنة القائلة بعدم تدخل الدول الأعضاء بشؤون بعضها بعضا».

وأضاف «إن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل المدى الحيوي الاقتصادي للبنان لما توفّره من فرص عمل للبنانيين وأسواق لصادراتهم ومصادر للاستثمارات المباشرة في لبنان وروافد أساسية للسياحة فيه، إضافة إلى كون الحكومات الخليجية وصناديقها التنموية المصدر الأول تاريخيا للمساعدات والتمويلات الميسرة لمشاريع إعادة الأعمار والتنمية في لبنان».

ورأى «أن جميع اللبنانيين يعرفون هذه الحقيقة ويشعرون بالفخر والامتنان لوقوف إخوتهم الخليجيين إلى جانبهم ويعتمدون على استمرار هذه العلاقات الأخوية الصادقة في وقت يعود الأمل باكتمال نصاب المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة تبدأ بمعالجة الأزمات الملحة التي يعاني منها لبنان».

وختم الحريري: «إن لبنان الذي يتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولي عموما على مواجهة أعباء النزوح السوري وإعادة إطلاق عجلة التنمية في اقتصاده، يعلم أن المحرّك الأول لهذه المساعدات كان وسيبقى مجلس التعاون الخليجي ودوله وحكوماته وقياداته، ورهاني شخصيا هو أن سُحُب الصيف التي عبرت سابقا، قد ولّت إلى غير رجعة في العلاقات الأخوية بيننا والقائمة على الاحترام الكامل لسيادة دولنا ومصالحها ومصالح مواطنيها، أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي».

وكانت كلمة للسفير الكويتي جاء فيها «نقلنا تهانينا وتمنيانا للرئيس المكلف بالتوفيق في تأليف الحكومة، وأكدنا وقوف دولنا قاطبة إلى جانب لبنان الشقيق في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ازدهاره وتقدمه وأمنه واستقراره».

وأضاف «من خلالكم نوجّه أيضا رسالة تهنئة ودعم وتأييد إلى فخامة الرئيس ميشال عون وإلى دولة الرئيس المكلف الأخ سعد الحريري، متمنين بأن يتمكن في أقرب وقت من تشكيل حكومته والسير بهذا البلد إلى ما يتمناه كل مواطن لبناني شريف وهو الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».