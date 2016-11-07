﻿تركيا تحذر من أي تغيير ديموغرافي في الرقة… والمعارضة السورية تنتزع قرى جديدة من تنظيم «الدولة»

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي» من إسماعيل جمال: حضت تركيا الاثنين الولايات المتحدة على ضمان أن الهجوم الجاري حاليا ضد الرقة، معقل تنظيم «الدولة» في سوريا، لن يؤدي إلى تغيير ديموغرافي في هذه المدينة التي تعد غالبية سنية عربية.

وهذا التحذير الذي وجهه نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتلموش يعكس مخاوف انقرة من رؤية الفصائل الكردية التي تعتبرها «إرهابية» تجد موطىء قدم في الرقة بفضل هذا الهجوم الذي أطلقته «قوات سوريا الديموقراطية»، وهي تحالف فصائل عربية وكردية سورية تدعمها واشنطن.

وأكدت واشنطن أنها على «اتصال وثيق» مع انقرة بخصوص هذا الهجوم لكن تركيا تبدو مستبعدة عنه على الأرض رغم أنها أبدت مرات عدة رغبتها بالمشاركة فيه.

وأكد كورتلموش في تصريحات صحافية أن الرقة مثل حلب في سوريا والموصل في العراق «تنتمي إلى السكان» الذين كانوا يقيمون فيها قبل بدء النزاع في إشارة إلى العرب السنة الذين يشكلون غالبية في هذه المدن الثلاث.

وأضاف أن «تغيير الهيكلية الديموغرافية لن يساهم بأي شكل في إحلال السلام».

وتبدي تركيا قلقا أيضا من تصاعد نفوذ قوات سوريا الديموقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردي والتي تعتبرها انقرة «إرهابية» والمقربة من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد انقرة منذ 1984.

وأبدت تركيا مرات عدة معارضتها لمشاركة وحدات حماية الشعب الكردي في الهجوم على الرقة.

إلى ذلك أعلنت رئاسة الأركان التركية، امس الاثنين، عن تمكن قوات المعارضة السورية من بسط سيطرتها بنسبة كبيرة على ثلاث قرى شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان حول عملية «درع الفرات» التي دخلت يومها الـ 76.

وأفاد البيان أن قوات المعارضة سيطرت إلى حد كبير على قرى «برج»، و»تل عيشة»، و»العامرية» الواقعة جنوب شرقي بلدة الراعي «جوبان بي»، شمالي محافظة حلب السورية.

وأشار البيان إلى وقوع اشتباكات بين الفينة والأخرى بين فصائل المعارضة وعناصر التنظيم في القرى المذكورة.

كما ذكر البيان أن مسلحا من تنظيم «الدولة» قُتل، وتم تدمير عربة مسلحة وبطارية مضادة للطائرات تابعة للتنظيم في أربع غارات للتحالف الدولي شمالي سوريا.

ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة التركية قصفت 58 موقعا لتنظيم «الدولة»، وأخر لتنظيم «ب ي د/ بي كا كا»، مبينا أن القصف أدى إلى تدمير مواقع دفاعية، ومواقع قيادة، وأسلحة وعربات.

كما ذكر البيان، أن وحدات الكشف عن المتفجرات التركية، أبطلت مفعول 36 لغما، و1443 قنبلة مصنعة يدويا في المناطق التي تم تحريرها من أيدي تنظيم «الدولة».

وتواصل الطائرات بلا طيار، طلعاتها للمراقبة على طول الحدود مع سوريا.