﻿أوباما يناشد الناخبين دعم كلينتون وترامب يعد بانهاء سياسة الفساد

واشنطن ـ «القدس العربي»: حض الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمس الناخبين على أن ينتخبوا المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون رئيسة لبلادهم.

وقال «أطلب منكم أن تفعلوا من أجل كلينتون ما فعلتم من أجلي».

من جانبه أعلن دونالد ترامب عشية الانتخابات أن فوزه سيعني نهاية «مؤسسة واشنطن السياسية الفاسدة»، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا. وقال إن «عقدي مع الناخب الأمريكي يبدأ بخطة لوضع حد لفساد الحكومة وانتزاع بلادنا، وبسرعة، من مجموعات الضغط هذه التي أعرفها جيدا»، مؤكدا أن منافسته هيلاري كلينتون «يحميها نظام فاسد تماما».

وأضاف أمام أنصاره «سنقولها جميعا حين نفوز غدا: سنجفف المستنقع». وكرر أنصاره من بعده «سنجفف المستنقع».

ويحاول المتنافسان حشد أصوات الناخبين في فلوريدا في آخر مساعي حملتهما، وتعد، وهي ثالث أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، رئيسية حيث ستمنح الفائز 29 صوتا في المجمع الانتخابي اليوم الثلاثاء.

وأشار آخر استطلاع للرأي، قبل الانتخابات إلى تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها بهامش بسيط، قد تغيره نتيجة انتخابات اليوم. وفي الانتخابات العامة الأمريكية، يحتاج المرشح إلى الفوز بـ 270 صوتا في المجمع الانتخابي من أجل أن يصبح رئيسا.

في هذه الأثناء يترقب الأمريكيون ومعهم دول العالم من سيكون قاطن البيت الأبيض الجديد.

وغالبا ما ترجح كفة الجمهوريين وشعارهم الفيل، من حيث عدد الرؤساء، رغم أن الحزب الجمهوري تأسس بعد نظيره الديمقراطي ويرمز شعاره إلى الحمار.

وتولى رئاسة البلاد 18 جمهورياً، كان أولهم إبراهام لنكولن وانتهى الأمر باغتياله. وآخرهم جورج دبليو بوش الابن، الذي استمر فترتين رئاسيتين، وهما الحد الأقصى، حسب الدستور.

أما الحزب الديمقراطي، فتولى 15 منهم الرئاسة، أولهم أندرو جاكسون وآخرهم باراك أوباما.