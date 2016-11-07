البنتاجون: أمريكا مستعدة لاستئناف الضربات الجوية في ليبيا عند الحاجة





واشنطن- رويترز- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة لشن المزيد من الضربات الجوية ضد متشددي تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة سرت إذا طلبت منها الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ذلك، رغم فقدان التنظيم المتشدد السيطرة على الكثير من الأراضي بالمدينة.

ونفذت الولايات المتحدة أكثر من 350 ضربة جوية ضد “الدولة الإسلامية” منذ أغسطس آب بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية. وقال مسؤولون إن واشنطن لم تشن أي ضربة جوية منذ 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال بيتر كوك، وهو متحدث باسم البنتاجون، في مؤتمر صحفي “إذا كانت هناك حاجة لضربات جوية إضافية فسنكون مستعدين لتنفيذ هذه الضربات الجوية”.

وأحكم تنظيم “الدولة الإسلامية” السيطرة على سرت حيث يعيش نحو 80 ألف شخص في مطلع 2015. وفقدان التنظيم المتشدد المدينة يعني أنه لن يتبقى هناك أي أراض تحت سيطرته في ليبيا.

وتحاصر القوات الليبية المتشددين المتبقين داخل سرت في جزء من حي الجيزة البحرية. وقدر مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أنه لم يتبق سوى عدد قليل من المباني في سرت تحت سيطرة العشرات من مقاتلي التنظيم.