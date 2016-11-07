﻿دمشق تتجاهل «غضب الفرات» ومعارك حلب مستمرة… الإسلاميون ينتظرون «الضباب»

دمشق ـ «القدس العربي»: لم تعلّق الحكومة السورية أو قيادة الجيش السوري على انطلاق ما سمّي بعملية «غضب الفرات» التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة في مدينة الرقة شرقي سوريا. لم تُبدِ دمشق أية مواقف رافضة أو مؤيدة للعملية التي انطلقت وتنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» مدعومة بغطاء من قوات التحالف الدولي التي تتزعمها واشنطن.

تشير مصادر «القدس العربي» إلى أن دمشق الرسمية تنظر بطريقة غير جدية للعملية المنطلقة من مناطق شمالي الرقة، وتراها عملية غير متجانسة وغير مكتملة المكونات لجهة المتطلبات العسكرية للمعركة لا سيما لمعركة ضد تنظيم الدولة في واحد من أهم معاقله بل في ما يسمى بعاصمة الخلافة الرقة.

وكان بيان صادر عن «قوات سوريا الديمقراطية» التي يشكل الأكراد الغالبية العظمى منها أعلن انطلاق حملة عسكرية كبيرة لتحرير مدينة الرقة مما سماه «قوى الإرهاب العالمي الظلامي المتمثل بتنظيم داعش الذي اتخذ مدينة الرقة عاصمة لدولته المزعومة».

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» إنه تم تشكيل غرفة عمليات «غضب الفرات» من أجل قيادة عملية التحرير والتنسيق بين جميع الفصائل المشاركة وجبهات القتال وفق ما ورد في البيان.

في مدينة حلب شمالاً لم تتمكن التنظيمات الإسلامية من تحقيق خرق ميداني ملموس من المحور الجنوبي الغربي للمدينة، وبينما جرى تسريب صور يظهر فيها أبو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» يقود عمليات «ملحمة حلب الكبرى» لم ينجح الجولاني في كسر أسوار حلب.

الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة وتنظيمات «جيش الفتح» و«حركة نور الدين الزنكي» و»تنظيم «فتح الشام»، (النصرة سابقاً) من جهة أخرى في محور تلتي مؤتة والرخم ومشروع 1070، مصادر إعلامية مواكبة للعمليات الجارية هناك تتحدث عن أن الجيش السوري يختبر جبهات المسلحين ونقاط الضعف تمهيداً لهجوم واسع يساعد على استعادة السيطرة على المناطق التي تقدمت فيها التنظيمات المسلحة في منيان وضاحية الأسد وصولاً إلى مشروع 1070، ومنها تأمين الكليّات العسكرية والأكاديمية العسكرية، وإبعاد خطر قذائف المسلحين عن حلب الجديدة والحمدانية.

معلومات «القدس العربي» تؤكد أن اعتماد الجيش السوري جوياً في معارك حلب يرتكز بالدرجة الأولى على طائرات السوخوي 24 والسوخوي 22 التي يمتلكها سلاح الجو السوري وتنفذ غارات مركزة على الخطوط الخلفية لمقاتلي التنظيمات الإسلامية وفي مناطق الاشتباك في الخطوط الأولى لجبهة المعارك.

المعلومات من مدينة حلب تشير إلى أن التنظيمات الإسلامية التي يقود معركتها ميدانياً عبد الله المحيسني تنوي إطلاق محاولة ثالثة في محور جنوب غرب حلب بعد فشل المحاولتين أو العمليتين الماضيتين وترجّح المعلومات أن تكون المحاولة الثالثة عنيفة للغاية لكنها قد تتأخر استناداً للأحوال الجوية بانتظار أجواء غائمة وضبابية وماطرة تساعد المقاتلين الإسلاميين لا سيما الانغماسيين منهم على شن هجوم خاطف في ظل أجواء مناخية مناسبة تقلل من جدوى سلاح الجو.