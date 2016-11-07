﻿الأصوات المبكرة في ميتشغن ونيفادا ستحدد هوية الساكن الجديد للبيت الأبيض

واشنطن – «القدس العربي»: يتوجه الناخبون الامريكيون اليوم، الثلاثاء، الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة بمشاعر مختلطة يسودها قلق من انقسام المجتمع أكثر من أى وقت سابق وسخط من المستوى المنخفض للحملة الانتخابية وسط مخاوف أمنية من التعرض لهجمات إرهابية من قبل تنظيم « القاعدة «و « الذئاب المنفردة».

وستحدد الانتخابات الثامنة والخمسين لرئاسة الولايات المتحدة هذا اليوم الرئيس 45 للبلاد أضافة الى انتخاب اعضاء مجلس النواب لمدة سنتين وثلث اعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، وسيقوم الناخبون بتحديد المجمع الانتخابي الذي سينتخب الرئيس من مرشحي الاحزاب المختلفة بما فيهم الملياردير دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي وعالمة الفيزياء جيل ستاين عن حزب الخضر وغاري جانسون عن الحزب الليبرالي.

واظهرت أحدث استطلاعات الرأي تضاؤل الفارق بين كلينتون وترامب لصالح المرشحة الديمقراطية ولكنها اظهرت في الوقت نفسه حالة من التشاؤم على نحو متزايد بسبب الانقسام ومشاعر من المرارة تجاه السياسة الامريكية حيث افاد الاستطلاع الوطني النهائي للانتخابات ان 46 في المئة من الناخبين يشعرون بان انتخاب الرئيس المقبل قد جعل البلاد أكثر انقساما، وقال 62 في المئة بان البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ ولكن الامر اللافت للنظر هو ما قاله 60 في المئة من الناخبين بأنهم لا يشعرون بالفخر ببلادهم في اوقات الانتخابات.

وقال خبراء استطلاعات الرأي ان الانتخابات التي ستجرى اليوم لم تكن عن الأمل بل عن الخوف اذ تركزت دعاية ترامب على الخوف مما كان يحدث في أمريكا بينما كانت دعاية كلينتون منصبة على الخوف من دونالد ترامب، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات فان الرئيس المقبل سيكون « الأقل شعبية « في تاريخ الولايات المتحدة حيث اتفقت غالبية المواطنين على آراء سلبية تجاه كلينتون وترامب.

وسارع الرئيس الأمريكي باراك اوباما الى نجدة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في ولاية ميتشغان بعد تزايد مخاوف من احتمال انزلاق الولاية من قبضة كلينتون رغم كونها من الولايات «الزرقاء» التي ينتخب سكانها الحزب الديمقراطي بشكل تقليدي حيث شارك اوباما في مسيرة انتخابية بمنطقة «ان أربور» بينما أمضت كلينتون وقتاً بمنطقة «غراند رابيدز» وسط حملة كثيفة من الاعلانات التلفزيونية.

ولم يفز أي جمهوري في ولاية ميتشغن منذ عام 1988 ولكن موقف المرشح الجمهوري ترامب المعارض لاتفاقية التجارة الحرة وجد الكثير من التأييد في جميع انحاء الولاية كما تزايد قلق الديمقراطيين من تراجع إقبال الناخبين السود والذي يمكن ان يكون الفارق بين النصر او الهزيمة علماً بان كلينتون خسرت بشكل مفاجئ أصوات الولاية مقابل منافسها الديمقراطي السابق بيرني ساندرز رغم العدد الكبير للسكان من اصول أفريقية في ميتشغان ولكن رسالة ساندرز في التجارة والاقتصاد كانت كافية لهزيمة كلينتون.

وستعني خسارة ميتشغن كارثة حقيقية لكلينتون ولذلك ركز ادارة الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية صباح يوم الاقتراع على جلب المزيد من الناخبين لصناديق الاقتراع بهدف تحقيق نتائج مبكرة ومنع أي تحول غير مرحب به في مجرى التصويت، ووفقاً لجون بوديستا، رئيس الحملة الانتخابية لكلينتون فإن نجاحها في ميتشغان ونيفادا يعني ان هيلاري كلينتون ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة في حين حذر فان جونز، المستشار السابق لأوباما «من ان الولاية تعد أرضاً رخوة للديمقراطيين في الوقت الحاضر.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي خرجت نتائجها في اليوم الاخير للحملة الانتخابية أن ترامب يتقدم بفارق 5 نقاط مئوية عن كلينتون في ميتشغن وهي ارقام مفاجئة ومفزعة للديمقراطيين حيث كانت كلينتون تتقدم على ترامب بفارق 12 نقطة مئوية قبل اقل من اسبوعين في الولاية ولكن الاستياء ساد على ما يبدو بين اوساط العمال الساخطين من موقف كلينتون في موضوع التجارة في حين قال الحاكم السابق للولاية، جنيفر غرانه ولم، في حديث لبرنامج «حالة الاتحاد» بأنه لا يوجد أي شيء يدعو للقلق من فوز كلينتون بسبب المزايا الديمغرافية.

ترامب في الولايات «الزرقاء»

وتوقف المرشح الجمهوري دونالد ترامب في اللحظات الاخيرة من الموسم الانتخابي في الولايات «الزرقاء» التي تميل الى انتخاب الديمقراطيين حيث ركز على جلب أصوات سكان ولايات الغرب الأوسط مثل أيوا، ميتشغن، مينسوتا وبنسلفانيا اضافة الى ولاية فيرجينيا في حين رافق نجم كرة سلة من منطقة اكرون المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في مناسبات انتخابية بولاية اوهايو في محاولة لدفع حملتها الانتخابية في الولاية.

وقال ترامب في زيارة مفاجئة الى مينسوتا رغم حصوله على المرتبة الثالثة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية وتراجعه بحوالي 8 نقاط مئوية خلف كلينتون في استطلاعات الرأي ان هيلاري لا تكلف نفسها عناء المجيء للولاية لذلك يجب معاقبتها بعدم التصويت لها.

… وممنوع في «تويتر»

ومنع مساعدو ترامب مرشحهم من الدخول الى حسابه الخاص في «تويتر» خشية نشر تغريدات قد تثير الجدل وتؤثر سلباً على الحملة الانتخابية، وقالت مصادر قريبة من الطاقم الانتخابي لقطب العقارات ان مساعدي ترامب يتولون حالياً صياغة وارسال الرسائل والتغريدات وان المرشح الجمهوري لم يعد لديه السيطرة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي، ومن الامثلة على ذلك وفقا لصحيفة « نيويورك تايمز « التغريدة التى تنتقد اوباما لانه يمضي وقتا طويلا في الحملة الانتخابية لكلينتون بدلا من القيام بمهماته كرئيس للبلاد.

وقد استغل ترامب حسابه الخاص في تويتر والذي يضم أكثر من 13 مليونا من الاتباع للترويج لافكاره غير التقليدية والانتقاد اللاذع لخصومه مما اكسبه الكثير من المؤيدين ولكن التغريدات كانت مصدرا دائما يثير الصداع لحملته الانتخابية مثل تغريداته غير اللائقة بحق زوجة منافسه السابق للرئاسة عن الحزب الجمهوري تيد كروز والتغريدات التي كانت تنشر في وقت متأخر من الليل حول زيادة وزن ملكة جمال الكون السابقة.

وسخر اوباما خلال حشد انتخابي في ولاية فلوريدا من ترامب قائلاً بان قادة حملته الانتخابية لا يثقون في قدرته على ضبط النفس في الايام العصيبة الاخيرة للانتخابات، وتساءل اوباما:» إذا كان هذا الشخص غير قادر على التعامل مع حساب تويتر فكيف يمكن الثقة بقدرته على التعامل مع «الازرار النووية».

المرافعة النهائية

واحتضنت صحيفة «يو إس إيه توداي» المرافعة الختامية لكلينتون وترامب امام الناخب الأمريكي عشية الانتخابات حيث جادل ترامب بأن كلينتون كانت موضع تحقيق جنائي لمكتب التحقيقات الاتحادي في جرائم ضد الأمة وانها غير لائقة للخدمة العامة مشيرا الى انتخابها قد يؤدي الى أزمة دستورية غير مسبوقة، وأوضح ترامب بانه من المرجح ان تكون هيلاري قيد التحقيق لفترة طويلة مما يهدد اعمال الحكومة بالتوقف كما توجه ترامب للقراء قائلاً بانه يرغب في القيام بعقد مع الناخب الأمريكي يقوم على اساس خطة عمل لمدة 100 يوم للقضاء على الفساد واحداث تغيير في واشنطن.

وجاءت هذه التعليقات بعد ساعات من اعلان مكتب التحقيقات الفدرالي أنه لم يتوصل لاستنتاج جديد في التحقيق بشأن استخدام خادم البريد الالكتروني الخاص بها حينما كانت وزيرة للخارجية، وبدورها تعهدت كلينتون في المناقشة الاخيرة بتنفيذ 4 أولويات في اول 100 يوم من توليها منصب الرئاسة وهي الاستثمار في خلق فرص العمل والعمل على اصلاح شامل لنظام الهجرة وادخال تعديل دستوري يهدف الى الغاء بند «المواطنة المتحدة» والعمل على اصلاح نظام العدالة الجنائية.