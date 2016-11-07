﻿ترامب يتعهد بخطة للقضاء على تنظيم «الدولة» خلال 30 يوما في البيت الأبيض وكلينتون تروج لمنطقة الحظر الجوي في سوريا وتواجد عسكري دائم في العراق

واشنطن – «القدس العربي»: تتناقض وجهات النظر تماماً بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في معظم القضايا الداخلية والشؤون الخارجية، وفيما يلي تلخيص لاهم برامج الرئيس المقبل للولايات المتحدة بعد صدور نتائج الانتخابات مساء اليوم.

ـ الضرائب: تعهدت كلينتون بزيادة الضرائب على الاغنياء، وهذا يتضمن فرض ضريبة اضافية بنسبة 4 في المئة على من يتجاوز دخله 4 ملايين دولار وإغلاق الثغرات الضريبة بما في ذلك ثغرة «الفائدة المنقولة» في وول ستريت، وزعم ترامب من جانبه بتوفير أكبر التخفيضات الضريبية منذ رونالد ريغان وقال بانه يخطط لتخفيض الضرائب على الشركات بنسبة 15 في المئة وتبسيط قانون الضرائب.

ـ الأسلحة: دعت كلينتون الى «الحس السليم» لإصلاح نظام شراء الاسلحة الفردية رغم اعترافها بالتعديل الثاني من الدستور الامريكي وطالبت بزيادة التحريات ومنع بعض الافراد من شراء أسلحة نارية.

اما ترامب فقد تعهد بالتمسك بالتعديل الثاني من الدستور ولكنه مستعد لإجراء تعديلات على تشريعات من شأنها زيادة فحص الصحة العقلية للأفراد الذين ينوون شراء أسلحة.

ـ الاقتصاد: قالت المرشحة الديمقراطية بانها تريد استثمارات جديدة في التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة وانشاء برامج للتدريب ومنح الشبان والفتيات من الاسر منخفضة او متوسطة الدخل فرصة للدراسة الجامعية المجانية في الكليات والجامعات الحكومية في حين وعد ترامب بالتخطيط لخلق 25 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة ورفع القيود المفروضة على شركات الطاقة.

ـ الهجرة: قالت كلينتون إنها ستستخدم اجراءات تنفيذية «مرسومات رئاسية» لفتح الطريق الى المواطنة بالنسبة للعمال غير الشرعيين الذين ليس لديهم ماض اجرامي وتقديم خطة اكثر ديمومةً في الكونغرس تتضمن اصلاحات شاملة لتقنين الهجرة أما ترامب فقد تعهد ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية في محاولة لوضع حد للهجرة الجنائية من المكسيك وقال بانه يتقبل فكرة انشاء قوة لترحيل الاجانب من غير تأشيرة وعدم استقبال أي لاجئ من الدول الراعية للإرهاب او البلدان الممزقة التي تؤوي «الارهابيين الاسلاميين الراديكاليين» على حد تعبيره.

ـ السياسة الخارجية: أكدت كلينتون مراراً بانها ستوسع جهود الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم «الدولة» في الخارج ومكافحة الخطر في سوريا من خلال إقامة منطقة حظر جوي وتسليح الجماعات المتمردة وتعزيز التحالف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا ودعم استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق وافغانستان، واقترح ترامب من جانبه اقامة علاقات أوثق مع موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطالب بأن تدفع الدول الحليفة للولايات المتحدة في أوروبا وآسيا حصة أكبر من نفقات الدفاع، وزعم ترامب بأنه سيحيط نفسه بمجموعة من العسكريين الاذكياء الذين سيساعدون على وضع خطة لهزيمة تنظيم «الدولة» خلال 30 يوماً من استلامه منصب الرئاسة.

ـ التجارة: كررت كلينتون معارضتها لاتفاقية التجارة الحرة مع امريكا الوسطى على الرغم من وصفها في وقت سابق الاتفاقيات التجارية بانها معايير ذهبية في حين كرر ترامب مراراً انتقاداته للاتفاقيات السيئة التي أدت الى تدفق السلع الاجنبية وهجرة الوظائف.

ـ تغير المناخ: أكدت كلينتون دعمها بوضع لوائح صارمة على شركات الوقود الاحفوري وتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة لأمريكا وقالت بانها تهدف الى تخفيض 30 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2025 في حين نعت ترامب قضية تغير المناخ بأنها مجرد خدعة من الصينيين وقال بانه لن يسمح بإطلاق العنان لقضايا الاحتباس الحراري والوقود الأحفوري تحت ادارته.

الاجهاض والزواج: دعمت كلينتون بقوة حق المرأة في الاختيار وتمويل عيادات تنظيم الأسرة وقالت أانها تؤيد قرار المحكمة العليا بزواج المثليين، اما ترامب فقال بانه لا يحق استخدام الاموال الفيدرالية في اجراء عمليات الاجهاض واضاف بانه يعارض الاجهاض الإ في حالات معينة مثل التعرض للاغتصاب.