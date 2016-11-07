﻿منافسة أخيرة بين المرشحين على خلفية انقسامات في البلاد

بيتسبرغ (الولايات المتحدة) – أ ف ب: اختتم دونالد ترامب وهيلاري كلينتون أمس حملة انتخابية شهدت منافسة ضارية وأحدثت انقساما في البلاد، مع تنظيم تسعة مهرجانات انتخابية في ظل تقلص الفارق بينهما رغم التقدم الطفيف للمرشحة الديمقراطية على منافسها الجمهوري.

واستطلاعات الرأي متقاربة حتى وإن أظهرت تقدما طفيفا لكلينتون لكن فوزا غير متوقع لترامب يبقى ممكنا.

وعقدت كلينتون (69 عاما) التي تأمل أن تصبح اليوم الثلاثاء أول امرأة رئيسة للولايات المتحدة بعد 44 رئيسا، تجمعين انتخابيين أمس في بنسلفانيا وثالثا في ميشيغن، ورابعا وأخيرا في كارولاينا الشمالية قبيل منتصف الليل.

وعقد ترامب (70 عاما) ظهر أمس اجتماعا عاما في ساراسوتا بفلوريدا ويتوجه لاحقا الى كارولاينا الشمالية وبنسلفانيا ونيوهامشر وميشيغن لتجمع أخير عند قرابة الساعة 23,00.

وأظهر اخر استطلاع للرأي اجراه معهد كوينيبياك أن الخصمين متعادلان في كارولاينا الشمالية وفلوريدا، حيث أن هذه الولاية الأخيرة يمكن أن تقرر وحدها نتيجة الانتخابات الرئاسية إذا خسرها ترامب.

وفي بنسلفانيا، انضم إلى كلينتون مساء أمس الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل، وزوجها بيل كلينتون وابنتهما تشيلسي. وظهر معها المغنيان بروس سبيرنغستين وجون بون جوفي.

وتعزز موقف المرشحة التي تقول إن خطها في الرئاسة في حال فوزها سيكون استمرارية لعهد أوباما، مع زوال مخاطر ملاحقتها في قضية بريدها الإلكتروني، إذ أعلن مدير «أف بي آي» جيمس كومي التمسك بقراره السابق الصادر في تموز/يوليو والقاضي بعدم وجود مبررات لمقاضاة كلينتون على استخدامها خادما خاصا لبريدها الإلكتروني حين كانت وزيرة للخارجية.

وأشاع الإعلان عن إغلاق المسألة مجددا ارتياحا في فريق حملة كلينتون، ولو أنه جاء متأخرا، قبل يومين فقط من الانتخابات.

وتعهدت المرشحة الديمقراطية أن تكون «رئيسة للجميع للذين صوتوا لي أو ضدي» وذلك عشية الانتخابات التي أحدثت انقساما في البلاد وأثارت استغرابا في العالم بسبب حدة الحملة وتجاوزاتها.

وقالت «المهمة أمامي هي لم شمل البلاد» متهمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنه «عمق» عبر خطابه «الانقسامات» في صفوف الأمريكيين.

أما الامريكيون الذين أعرب 82% منهم عن السأم في استطلاع للرأي أجري مؤخرا، فهم ينتظرون بفارغ الصبر نهاية هذه الحملة الطويلة بين مرشحين غير شعبيين بنسب تاريخية (50 % لا يحبون كلينتون و62 % لا يحبون ترامب)، حملة شهدت الكثير من الشتائم والفضائح والبذاءة.

بالنسبة لكلينتون كانت المعركة أصعب مما كان متوقعا في مواجهة ترامب، الشعبوي الذي لا يتمتع بأي خبرة سياسية غير أنه يحظى بدعم شعبي لا يتراجع، وهو يقدم نفسه على أنه دخيل على السياسة ومعارض لمؤسسة السلطة.

واستغل ترامب مشاعر الغضب والخيبة التي تحرك شريحة من الأمريكيين في مواجهة العولمة والتغيرات الديموغرافية. ووعد بحلول بسيطة لجميع المشكلات المعقدة. لم يتردد في التفوه بأكاذيب وإهانة النساء والمكسيكيين والسود والمسلمين، وهاجم منافسته بدون توقف، ونعتها بأبشع النعوت.

وبعد إعلان مدير «أف بي آي»، علق ترامب، مؤكدا «أنها تحظى بحماية من نظام مغشوش». وقال رغم كل شيء «هيلاري كلينتون مذنبة، هي تعرف ذلك، «أف بي آي» يعرف ذلك، الناس يعرفون ذلك، والآن، يعود للشعب الأمريكي أن يصدر حكمه في صناديق الاقتراع».

ولا يكترث أنصار ترامب إن كان بطلهم الملياردير تجنب دفع ضرائب فدرالية على ما يبدو منذ سنوات، وتحرش بنساء. فهم ظلوا أوفياء لقطب العقارات الذي اشتهر بثروته وبتقديمه برنامجا ناجحا من تلفزيون الواقع عنوانه «ذي آبرينتيس».

وفي طريقه الى البيت الأبيض، كاد ترامب يفكك الحزب الجمهوري الذي شهد انقسامات عميقة. فرفضه العديد من قادة الحزب وشخصياته الكبرى، فيما يعتزم البعض التصويت له إنما على مضض، لا سيما أن مواقف المرشح ليست دائما مطابقة لخط الحزب، ومن أبرزها موقفه المعارض للتبادل الحر.

وأثارت الحملة الانتخابية بتجاوزاتها ومغالاتها وفضائحها الكثير من الاهتمام خارج حدود الولايات المتحدة، فتابعها العالم وتفاوتت ردود الفعل بين الطرافة والهول.

في الصين، كانت الحملة فرصة فريدة استغلها النظام الصيني لتعزيز دعايته، إذ نددت وسائل الاعلام بثغرات النظام الديمقراطي.

في روسيا، انتقد الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا «الهستيريا» المسيطرة برأيه في الولايات المتحدة التي اتهمت موسكو بالسعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية لصالح دونالد ترامب من خلال عمليات قرصنة معلوماتية استهدفت الحزب الديموقراطي.