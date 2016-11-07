﻿وزير الاقتصاد التركي: ثلاثة بنوك إيرانية ترغب في العمل في بلدنا

طهران – الأناضول: قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أمس الإثنين، إن ثلاثة بنوك إيرانية ترغب بفتح فروع لها في تركيا، مؤكداً أن المباحثات في هذا الصدد مستمرة بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين، عقب إجرائه عدداً من اللقاءات مع المسؤوليين الإيرانيين في العاصمة طهران.وأوضح زيبكجي، أن بنوك «باسارغاد»، و«سامان»، و«بارسيان»، أبدت رغبتها في العمل بتركيا، لكنها لم تقدم طلباً رسمياً بعد إلى السلطات التركية المعنية بهذا الشأن.

وأكد أن البنوك الإيرانية المذكورة في حال قامت بتلبية الرأسمال المطلوب، والمعايير الأخرى، فلا توجد أي عوائق أمامها في ممارسة نشاطاتها في تركيا.

ولفت الوزير أن الجانبين التركي والإيراني لا يزالان يجريان لقاءات حول استخدام العملتين الوطنية للبلدين في المداولات التجارية المتبادلة.

وأوضح زيبكجي أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين، فإنه بامكان بلاده أن تسدد بالليرة التركية ثمن الغاز الطبيعي من إيران، وفي المقابل فإنه بامكان طهران دفع مقابل تنفيذ الشركات التركية مشاريع البناء والخدمات الأخرى بالعملة الإيرانية (تومان).