﻿نائب وزير النقل الإيراني: اقتصادنا لن ينتظر ألمانيا للأبد

طهران ـ د ب أ: حثت إيران، أمس الإثنين، ألمانيا، على الإسراع في إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال نائب وزير النقل الإيراني، أصغر فخري كاشان، خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد المحلي لولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أولاف ليز في العاصمة الإيرانية طهران إن «الحكومة الإيرانية لن تنتظر الألمان للأبد، وستضع في اعتبارها بدائل». وأضاف: «إننا مستعدون لإعطاء ألمانيا الجزء الأكبر من الكعكة، لكن يتعين تناول الكعكة اليوم، وإلا قد يلتهم الكعكة آخرون غداً».

وتكمن المشكلة في استمرار غياب العلاقات التجارية بين البنوك الألمانية والإيرانية، حيث لا يزال عدد كبير من المؤسسات المالية الغربية يتجنب التعاون مع إيران رغم رفع الكثير من العقوبات التي كان يفرضها الغرب على طهران بسبب الخلاف النووي.

وتشكو البنوك من غياب الأمن القانوني في إيران، بينما تتهم طهران تلك البنوك بالخوف من التعرض لعقوبات جديدة من الولايات المتحدة.

وطالب نائب وزير النقل الإيراني، الحكومة الألمانية بممارسة نفوذ على هذه البنوك، وإلا فإن العلاقات التجارية الثنائية لن تتعرض وحدها للخطر، بل أيضاً الاتفاق النووي بأكمله، على حد تعبيره.