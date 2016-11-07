﻿تراجع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لأقل مستوى منذ 2011

بكين ـ رويترز: هبطت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول، بوتيرة تفوق التوقعات لتسجل أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2011، مما يشير لنزوح أكبر لرأس المال على الرغم من وجود مؤشرات في الآونة الأخيرة على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أمس الاثنين، هبوط الاحتياطيات بواقع 45.7 مليار دولار في الشهر الماضي إلى 3.121 تريليون دولار مقارنة مع انخفاض قدره نحو 19 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.

وتوقع اقتصاديون، أن تنخفض الاحتياطيات إلى 3.14 تريليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول من 3.166 تريلون في نهاية سبتمبر/ أيلول، وهو أقل مستوى في خمسة أعوام.

الصين تعين وزيرا جديدا للمال

بكين ـ أ ف ب: عيّنت الصين، أمس الإثنين، وزيراً جديداً للمال بدلاً من لو جيوي، حسبما أفادت وكالة «شينخوا» الرسمية، في تغيير استهدف شخصية من الصف الأول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد أعفي لو جيوي من مهماته وتم استبداله بنائب الأمين العام لمجلس الدولة الصيني، شياو جيه، البالغ من العمر 59 عاماً، على ما أوضحت الوكالة.وشغل لو جيوي (65 عاماً) منصب وزير المال منذ آذار/ مارس 2013، وقاد ازدهارا في سوق الأسهم تلته انتكاسة في منتصف العام الماضي.

أما خلفه شياو جيه، المتحدر من شمال شرق مقاطعة لياونينغ، فقضى زهاء عقدين في وزارة المال وعين رئيساً لمصلحة الضرائب عام 2007.

والشهر الفائت، قال لو جيوي خلال مؤتمر صحافي لمجموعة العشرين التي ترأستها بلاده هذا العام، إن «القلق والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي تزايدت، في وقت تدخل اقتصادات كبرى عدة فترة انتخابات عامة فيما لا تزال تداعيات بريكست غير أكيدة».

وأضاف: «علينا الاعتراف ببعض الأخطار السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية في بلدان عدة واقتصادات كبرى».