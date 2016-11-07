﻿الأمين العام لـ«أوبك» يدعو للتعاون مع الدول غير الأعضاء لإعادة التوازن إلى السوق النفطية

ابوظبي ـ أ ف ب: اكد محمد باركيندو الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الإثنين أن التنسيق بين الدول الاعضاء في المنظمة والدول غير الاعضاء «مهم للغاية» لإعادة التوازن إلى السوق النفطية.

وقال في الدورة التاسعة عشرة لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول «أديبك 2016» «نعتقد ان من المهم للغاية ان تجتمع الدول الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك وان تقوم بعمل منسق لإعادة التوازن إلى هذه السوق لمصلحة الجميع».

وتعهدت أوبك بعد لقاء في الجزائر في 29 ايلول/سبتمبر خفض انتاجها لأول مرة منذ ثماني سنوات بسبب تراجع الاسعار في الأسواق العالمية.

واضاف باركيندو أن «الاتفاق يؤكد التزام المنظمة باستدامة اسواق النفط».

وأوضح على هامش المؤتمر ان روسيا، الدولة غير العضو في المنظمة والمصدرة الرئيسية للنفط، «موافقة» على اتفاق المنظمة في شان الحد من الانتاج، بحسب ما اوردت شبكة بلومبرغ.

واضاف «نحن في أوبك ملتزمون اتفاق الجزائر… وسمعت من أعلى الأوساط في موسكو ان روسيا موافقة عليه».

وأجرى مسؤولو أوبك محادثات مع روسيا وغيرها من الدول غير الاعضاء في المنظمة في فيينا لمناقشة كيفية تطبيق الخطة.

وصرح باركيندو للصحافيين في ابوظبي «روسيا كانت دائما ثابتة في موقفها».

وسعى كل من العراق وايران ونيجيريا وليبيا إلى استثنائها من خطة المنظمة لخفض الانتاج، بحسب بلومبرغ.

إلا ان باركيندو أكد ان ايران «ستكون جزءا» من اتفاق الجزائر.

ومنذ سريان الاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى في كانون الثاني/يناير، رفعت العقوبات الدولية عن طهران التي زادت صادرتها من النفط إلى نحو مليون برميل يوميا. والأربعاء، نقلت وكالة مهر للأنباء عن وزير النفط الايراني بنجان نمدار زنقنة قوله ان انتاج بلاده من النفط في اواخر تشرين الاول/اكتوبر وصل إلى 2,44 مليون برميل.

وتسعى إيران التي تملك رابع اكبر مخزون نفطي في العالم إلى استعادة حصتها في السوق.

من ناحيته، صرح وزير النفط العراقي جبار لعيبي ان بغداد «مصممة» على التعاون مع جميع الدول الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك من اجل استقرار الاسعار وانتاج النفط عند المستويات «المناسبة».

وطالب العراق الشهر الماضي باستثنائه من اتفاق خفض الانتاج لأنه يخوض حربا ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ويرى بعض المحللين ان موقف بغداد قد يعرقل تطبيق اتفاق أوبك.

وسيتم تحديد تفاصيل الاتفاق خلال اجتماع أوبك في فيينا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلال العامين الماضيين خسر النفط نحو 60% من قيمته بسبب فائض الانتاج.

وقال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي الإثنين انه «متفائل» بان الفائض «تلاشى تقريبا» مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام. والاسعار حاليا هي بحدود 45 دولارا للبرميل.