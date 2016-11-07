﻿القاهرة ستتقدم بخطاب نوايا لـ«صندوق النقد» لإتمام القرض

القاهرة ـ الأناضول: قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس الإثنين، إن بلاده ستُقدم خلال يومين أو ثلاثة خطاب نوايا لصندوق النقد الدولي من أجل إتمام اتفاق الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح الوزير المصري، في تصريحات أوردتها صحيفة «البورصة» المصرية (خاصة)، أن خطاب النوايا سيتضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقها الحكومة، مؤخراً، لتقديمها إلى المجلس التنفيذي للصندوق.

وتوقع الجارحي أن يتم صرف الشريحة الأولى من القرض، والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، خلال مدة أسبوعين من موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها، وأعرب عن أمله أن تحصل هذه الموافقة «في أقرب فرصة».

وتوصلت مصر في أغسطس/آب الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه؛ أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب؛ لينخفض سعر الجنيه في السوق الرسمي مقابل الدولار من 8.88 دولار للجنيه الواحد إلى نحو 16.5 جنيهات للدولار الواحد.

وقررت الحكومة المصرية، في اليوم ذاته، رفع أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة تصل إلى 46.8٪.