﻿بورصة مصر تصعد لأعلى مستوياتها في 21 شهراً وارتفاع معظم الأسواق

القاهرة ـ وكالات: استمرت بورصة مصر في صعودها القوي مع نهاية تعاملات، أمس الإثنين، وسط عمليات شراء واسعة على الأسهم، بعدما اتخذت الحكومة الأسبوع الماضي خطوات جريئة لدعم الاقتصاد.

وأغلق المؤشر المصري «إيجي أكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، على ارتفاع بنحو 5.38%، مواصلاً صعوده للجلسة الثامنة على التوالي، ليغلق مستقرا عند 9852.69 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2015.

وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدى «أصول» المصرية للوساطة في الأوراق المالية: «ما تزال هناك حالة تفاؤل عارمة تجتاح أسواق الأسهم المصرية منذ قيام المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه». وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه؛ أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب؛ ليرتفع سعر الجنيه في السوق الرسمي من 8.88 جنيهات إلى نحو 17 جنيهاً اليوم الإثنين.

كما قررت الحكومة المصرية، في اليوم ذاته، رفع أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة.

وأضاف : «كان هناك حراك قوي على الأسهم القيادية المصرية، مع اقبال المؤسسات الأجنبية على شرائها».

ووفقاً لموقع البورصة المصرية، حققت المؤسسات الأجنبية صافياً شرائياً بأكثر من 491 مليون جنيه (31.57 مليون دولار)، مقابل مبيعات مكثفة للأفراد والمؤسسات المحلية بلغ صافيها نحو 502 مليون جنيه (32.3 مليون دولار).

وقال سعيد: «كان هناك صعود ملحوظ في أداء معظم البورصات العربية مع تلقيها دعماً قوياً من ارتفاع النفط بعد توقعات (أوبك) بشأن استعادة التوازن في العام القادم». من جهته، أكد محمد سنوسي، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في مناسبة للنفط بأبوظبي، أن أسواق النفط ستستعيد توازنها في العام القادم مع بدء تطبيق اتفاق الجزائر الخاص بخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة (13:09 ت.غ) ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير /كانون الثاني بنسبة 0.94% إلى 46.01 دولاراً للبرميل.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 1.5%، وهو الارتفاع الثالث على التوالي، ليصل إلى 6197.68 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين بدعم ارتفاع جماعي لأسهم الصناعات البتروكيماوية يتقدمها «سابك» بنسبة جاوزت 1.2%.

وارتفعت بورصة قطر، إذ صعد مؤشرها العام بنسبة 0.15% إلى 9964.02 نقطة مع صعود أسهم البنوك والصناعة.وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.09% إلى 3280.92 نقطة بفضل صعود أسهم «إعمار مولز» بنسبة 1.54% و»الاتحاد العقارية» بنسبة 0.56%.

فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.09% إلى 4288.2 نقطة مع تراجع أسهم مثل «دانة غاز» و»أبوظبي التجاري» و»اتصالات» بنحو 1.89% و1% و0.8% على التوالي. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.07% إلى 5443.24 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.06% إلى 359.06 نقطة، فيما أغلق مؤشر «كويت 15»، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.28% إلى 841.71 نقطة.

وفي الاتجاه نفسه، صعدت بورصة البحرين بنسبة 0.04% إلى 1149.39 نقطة بفضل أسهم الاستثمار.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.04% إلى 2114.39 نقطة مع صعود أسهم الصناعة والخدمات.

فيما هبطت بورصة مسقط بنحو 0.11% إلى 5458.45 نقطة وسط ضغوط بيعية على أسهم القطاع المالي والخدمي.