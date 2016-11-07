﻿مصر: الدولار يواصل ارتفاعه… وبرلمانيون: فشل الحكومة دفعها لتعويم الجنيه

القاهرة- «القدس العربي» من محمد علي عفيفي: واصل الجنيه المصري انخفاضه في البنوك المصرية ليرفع سعر الدولار حتى يكسر حاجز الـ17 جنيه رسمياً، خلال التعاملات الصباحية ليوم أمس الإثنين، فيما اعتبر برلمانيون أن فشل الحكومة التي يرأسها شريف إسماعيل، دفعها لتعويم الجنيه.

وبلغ سعر الدولار للبيع 17.25 وللشراء 16.25 في البنك الأهلي المصري. كما شهدت العملات الأجنبية والعربية الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً، إذ بلغت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 17.94 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، في حين وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 4.212 للشراء و4.33 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 52.70 جنيه للشراء و57.54 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني19.62 جنيه للشراء و20.66 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسري 16.14جنيه للشراء و17.01جنيه للبيع، وبلغ الين الياباني 100 ين 15.10جنيه للشراء و15.99جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصيني 1.9 جنيه للشراء و2.11 جنيه للبيع.

كذلك، بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 16.25 جنيه للشراء، و17.25 للبيع، فيما وصل سعر الدولار ببنك مصر 15.90 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر بيع الدولار 17.40 جنيه. وتتغير أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب طوال يوم أمس، في حين يرى الكثيرون أن اقتراب سعر الدولار في السوق الرسمية إلى ما كان متداولاً عليه في السوق السوداء قبل التعويم يعزز التوقعات بأن الدولار في طريقه إلى تحقيق المزيد من المكاسب السعرية، لكن بطريقة شرعية ورسمية ومن خلال السوق البيضاء، وهو ما يرجح قرار الاحتفاظ بالدولار لدى الكثيرين في الفترة المقبلة.

ويرى آخرون أن قرار تعويم الجنيه المصري من بدايته هو قرار خاطئ ويعد ضربة كارثية موجهة لخراب الاقتصاد المصري وللقضاء على الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة، إضافة إلى أن جميع الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة فهي تدل على فشل التخطيط بالنهوض واصلاح البلاد. من جانبه، هاجم النائب البرلماني خالد يوسف، الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي، قائلًا: «فشل حكومة شريف إسماعيل هو ما دفعها لتعويم الجنيه».

وأضاف خلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: « حسني مبارك نفسه لم يقم بهذه الخطوة، رغم استمراره في الحكم 30 عاماً»، مؤكداً أن هذه القرارات من شأنها التأثير بشدة على الفقراء والطبقتين المتوسطة ومحدودي الدخل.

وطالب، البرلمان بضرورة ممارسة دوره الرقابي على الحكومة، حتى يتأكد من عدم تضرر البسطاء من تلك القرارات، قائلا: «للأسف عندما أهاجم الحكومة في مجلس النواب، أجد زملائي النواب يدافعون عنها ويهاجمونني وكأنهم هم الحكومة». كما دعا، الدولة لإعلان خطة تقشف واضحة لترشيد نفقاتها.أما النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فأكد «أن النائب البرلماني هو مواطن عادي يعيش ويشعر بالأوضاع العامة للدولة كأي فرد»، مبيناً: «نحن مع الشعب، وكل هدفنا أن يأخذ حقه، ولا يتأثر سلباً بأي قرار».

وأضاف، في لقاء في برنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة الأولى»، أن «عامة المواطنين سيرون خلال الفترة المقبلة كيف سيعترض البرلمان على قرارات الحكومة بتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود؛ انحيازا للمواطنين»، متابعاً: «كان من المفترض ألا تزيد الحكومة من أسعار الوقود خاصة السولار؛ لأنه تسبب في ارتفاع تكاليف نقل البضائع وارتفاع أسعارها وأيضا زيادة أسعار وسائل النقل والمواصلات».

وأوضح، «أنه قبل قرار تعويم الجنيه انخفض سعر صرف الدولار إلى 13 جنيها»، مؤكداً أنه بعد التعويم كان هناك تفاؤلا بانخفاض واستقرار الأسعار، قبل أن تفاجئ الحكومة المواطنين بارتفاع أسعار الوقود.

وأصدر حزب الكرامة وحزب التيار الشعبي، بياناً على صفحة التيار الشعبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن القرارات التي إتخذها البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع أسعار الفوائد علي الإيداعات والقروض.

وأوضح، أن «هذه القرارات ستورد البلاد موارد الهلاك، فانها لن تسهم في القضاء على السوق السوداء ولن تخفض عجز الموازنة، بل من المتوقع أن تعود السوق السوداء لتزدهر مرة أخري في ظل النمط الإقتصادي السائد الذي يعتمد بالأساس علي الإستيراد بديلاً عن الإنتاج والتنمية لتحقيق الإكتفاء الذاتي». وتابع البيان، «انه سيستفحل عجز الموازنة في ضوء أن المدفوعات من خدمة الدين الأجنبي سيتم إدراجها بالموازنة العامة بمتوسط أسعار التحويل الجديدة بما سيزيد من العجزعن العام المالي الحالي 2016-2017 عن 10 مليار جنيه بخلاف تفاقم حجم الدين بالعملات الاجنبية، بالإضافة إلى أثر زيادة أسعار الفائدة علي أدوات الدين العام بالجنيه المصري مما سيزيد من عجز الموازنة بما لا يقل عن 50 مليار جنيه أخرى».

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فيما يعرف بـ«تعويم الجنيه»، قائلاً: «لو لم يتخذ البنك المركزي الإجراءات الأخيرة، كان سيواصل الدولار ارتفاعه أضعافًا مضاعفة».

وقال، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «تحرير سعر الدولار وتركه للعرض والطلب، يقلل المضاربة والارتفاع غير المبرر واستقراره عند سعره الفعلي، وهو في رأيي لا يتجاوز 12 إلى 13 جنيهاً»، موضحاً أن «تحرير سعر الصرف يقضي على ظاهرة الدولرة؛ لأن وجود سعرين للدولار أدى إلى ندرته في القطاع المصرفي رغم وفرته داخل السوق الموازي».

وأكد، أن «عودة الدولار داخل القطاع المصرفي ستؤدي إلي عودة النشاط الاقتصادي والإنتاج وحصول المصانع على احتياجاتها وعودة استقرار الأسعار مرة أخرى»، مشيراً إلى «عدم تسبب الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في موجة تضخم جديدة؛ لأن ارتفاع الأسعار حدث نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية».