برشلونة – د ب أ: أكد جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة أن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية في كل عام، مشيدا بدوره مع الفريق الكتالوني هذا الموسم. وقال بيكيه: «ميسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية دائما، إنه يستحق الفوز بها في كل عام منذ أن حصدها لأول مرة في 2009 لأنه لاعب خارج المنافسة». وقاد النجم الأرجنتيني برشلونة لتحقيق فوز مثير خارج الديار على إشبيلية، حيث نجح في إعادة فريقه للمباراة بهدف رائع في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما كان متأخرا صفر/1، ثم صنع هدف الفوز بتمريرة حاسمة لزميله الأوروغواني لويس سواريز في الشوط الثاني. وأسهبت الصحف العالمية في الإشادة بالأداء الرائع لنجم برشلونة ووصفته بعضها بأنه «صاحب عرش كرة القدم». يذكر أن بيكيه لا يشارك في الوقت الراهن مع برشلونة بسبب الإصابة.

غياب ديلي آلي عن توتنهام لعدة أسابيع

لندن – د ب أ: سيغيب ديلي آلي لاعب وسط توتنهام، عن المنتخب الإنكليزي في مباراته المقبلة أمام اسكتلندا في تصفيات كأس العالم 2018 لإصابته في الركبة خلال التدريبات. واستبعد ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام آلي من قائمة الفريق خلال المباراة التي تعادل فيها مع أرسنال 1/1 الاحد، وقال إنه سيغيب عن الفريق لعدة أسابيع بعدما أصيب بالتواء في الركبة اثر احتكاكه مع أحد زملائه بالفريق. وقال بوشيتينو: «أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة، إنه حظ سيئ، إنه لاعب مهم لنا». وأضاف: «سيغيب عن الفريق لعدة أسابيع. نحتاج إلى تقييمه اليوم وغدا. هذه هي كرة القدم، وفي بعض الأحيان تحدث هذه الأشياء».

دي كانيو يعتذر للجالية اليهودية في إيطاليا بعد وصفه بـ«العنصري»!

روما – د ب أ: قال المدرب الإيطالي باولو دي كانيو في رسالة إلى الطائفة اليهودية في إيطاليا أنه يريد أن يحسن صورته بعد وصفه بالرجل العنصري والعنيف، وهو الأمر الذي يشعر بأنه أفسد مسيرته. وقررت شبكة «سكاي سبورت» التليفزيونية تعليق عمل المعلق والمدرب الإيطالي باولو دي كانيو مع القناة عقب ظهوره بوشم فاشي خلال محادثة عبر الفيديو في أيلول/ سبتمبر الماضي. وكانت آخر مهمة تدريبية لدي كانيو مع سندرلاند الإنكليزي عام 2013. وكتب عبر موقعه الالكتروني أنه «ليس له أي قواسم مشتركة مع معاداة السامية، التمييز أو الأفكار العنيفة». وأكد دي كانيو (48 عاما) أنه كشخصية عامة يتطلع إلى المشاركة في المشاريع لتوعية الشباب بشأن التضامن والاحترام». وارتدى دي كانيو قميصا ذا أكمام قصيرة أظهر وشما على ذراعه يحمل كلمة «دوكس» التي ترمز إلى الزعيم الفاشي الراحل بنيتو موسوليني خلال محادثة عبر الفيديو في أيلول/ سبتمبر الماضي. وسبق لدي كانيو (48 عاما) أن قدم التحية الفاشية في عدة مناسبات، حين كان يتولى تدريب لاتسيو الإيطالي عام 2005، ما عرضه للإيقاف وتغريمه ماليا.

إيقاف 4 لاعبين من لاوس 60 يوما للتلاعب في نتائج المباريات!

كوالالمبور – الأناضول: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف مبدئي لأربعة لاعبين من لاوس لمدة 60 يوما، إثر مخالفات متنوعة للائحة الانضباط وميثاق الأخلاق، بشأن شبهة التلاعب في نتائج المباريات. ووفقا لموقع الاتحاد القاري الإلكتروني، تم تسجيل اللاعبين في كأس التضامن الآسيوي 2016، وشاركوا في المباراة الأولى للبطولة، وكان استمرار مشاركتهم في البطولة ضد نزاهة المنافسة، لذلك قرر نائب رئيس اللجنة حرمانهم من المشاركة. وأضاف الموقع أن اللاعبين هم سايناكونيفينغ فومابانيا وتشينتانا سوكسافاث وموكدا سوكسافاث وباثانا سيفيلاي. يشار إلى أن الإيقافات المبدئية لا تقتصر فقط على كأس التضامن الآسيوي، بل تشمل شبهة التلاعب في عدة مباريات مع فرق تمثل لاوس منذ 2010. وسيتواصل التحقيق بالتنسيق مع وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لكرة القدم وسبورت رادار (شركة متخصصة في متابعة نشاطات المراهنات). وختم البيان: «يعتمد الاتحاد الآسيوي سياسة عدم التهاون على الإطلاق مع التلاعب في نتائج المباريات، حيث يعتبر هذا الأمر جزءا أساسيا من إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد، والذي تم إطلاقه في يناير/ كانون الثاني 2016».

الفيفا يطرح اليوم تذاكر مباريات كأس القارات

زيوريخ – د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه سيبدأ اعتبارا من اليوم بيع تذاكر مباريات كأس القارات 2017 بروسيا. وكشف الفيفا الأشخاص، الذين يحق لهم شراء تذاكر المباريات في المرحلة الأولى، التي تبدأ اليوم في العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش، هم فقط من يملكون بطاقات ائتمانية. ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية من بيع التذاكر في الفترة بين الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل وحتى 19 كانون الثاني/ يناير 2017. ويشارك في البطولة، المنتخب الروسي باعتباره منتخب البلد المضيف والمنتخب الألماني بطل العالم، بالإضافة إلى البرتغال وأستراليا والمكسيك وتشيلي ونيوزيلندا وبطل أفريقيا، الذي ستتحدد هويته في شباط/ فبراير 2017.