﻿مكولوم يقود تريل بليزرز إلى تجاوز غريزليز

واشنطن – رويترز: عادل سي جيه مكولوم صانع لعب بورتلاند تريل بليزرز أفضل حصيلة له بتسجيل 37 نقطة ليقود فريقه للفوز 100-94 على ممفيس غريزليز في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وكانت النتيجة تشير للتعادل 86-86 عندما سجل موريس هاركليس (18 نقطة) ثلاثية قبل سبع دقائق و16 ثانية على نهاية الربع الأخير وهي تصويبة كانت بداية لتسع نقاط متتالية لبورتلاند. وسجل مكولوم ثالث ثلاثية له على التوالي ليجعل النتيجة 98-92 وجاءت 16 من نقاطه في المباراة خلال الربع الأخير. وأنهى داميان ليلارد المباراة مسجلا 19 نقطة إضافة لاستحواذه على ست كرات مرتدة مع تريل بليزرز بينما تقدم مارك جاسول لاعبي غريزليز وأحرز 21 نقطة. وفي مباراته الأولى في الموسم بعد غيابه عن اللقاءات الستة السابقة بسبب الإصابة أحرز غوردن هايوارد 28 نقطة ليقود يوتا جاز للفوز 114-109 على نيويورك نيكس. وتغلب سكرامنتو كينغز 96-91 على تورونتو رابتورز بفضل 23 نقطة من رودي جاي بينها رميتان حرتان قبل دقيقة واحدة و54 ثانية على النهاية. وفاز دالاس مافريكس 86-75 على ميلووكي باكس بعد وقت إضافي. وقاد هاريسون بارنز دالاس للفوز بعدما سجل 34 نقطة وهي أعلى حصيلة في مسيرته بينما أضاف جيه جيه باريا 21 نقطة بينها خمس نقاط في الوقت الإضافي.