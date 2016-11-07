﻿الدوري الأرجنتيني: بوكا جونيورز يكتسح خيمناسيا بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثاني

بوينس آيرس – د ب أ: تغلب بوكا جونيورز بثلاثية نظيفة على مضيفه خيمناسيا في الأسبوع التاسع من الدوري الأرجنتيني ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق خمس نقاط عن استوديانتيس المتصدر.

واحتاج بوكا جونيورز إلى 11 دقيقة فقط لتحقيق فوزه الكبير على خيمناسيا، بعدما سجل اللاعبان داريو بينيديتو (هدفان) وكريستيان بافون (هدف واحد) أهدافه الثلاثة في الدقائق 31 و35 و42 من المباراة. واستفاد الضيوف من النقص العددي في صفوف خيمناسيا بعد طرد لاعب الوسط راميرو كاريرا في الدقيقة 32، بعد أن اعترض مسار أحدى الكرات بيده. وعاد بوكا جونيورز لتحقيق الانتصارات خارج الديار بعد 263 يوما من الاخفاق في تحقيق هذا الهدف، كما نجح في الوصول إلى المباراة الثامنة على التوالي بدون هزيمة في نسخة العام الجاري من الدوري الأرجنتيني ورفع رصيده إلى 18 نقطة. ونجح بوكا جونيورز بهذا الفوز العريض في اسكات الانتقادات، التي انهالت على الفريق بعد أن أقصي يوم الأربعاء الماضي من بطولة كأس الأرجنتين، ليتأكد غيابه بشكل كامل عن جميع البطولات القارية في 2017. وعلى جانب آخر، فاز سان لورينزو بهدفين نظيفين على مضيفه هوراكان، في إحدى أشهر مباريات الدربي في الكرة الأرجنتينية، ليقلص الفارق بينه وبين استوديانتيس المتصدر إلى خمس نقاط. وسجل الأوروغواني مارتن كاوتيروتشيو الهدف الأول لسان لورينزو في الدقيقة 27 من المباراة، فيما سجل سيباستيان بلانكو الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعد أن قام بمراوغة رائعة للاعبين اثنين من الفريق المنافس. وأثار حكم المباراة جدلا كبيرا حول مجرياتها بسبب قراراته، بعد أن أشهر البطاقة الحمراء للاعب باتريسيو تورانزو، نجم الوسط هوراكان، في الدقيقة 59 من المباراة، كما احتسب ركلة جزاء لسان لورينزو نفذها اللاعب نيستور أرغوزا، ولكن ماركوس دياز، حارس هوراكان، نجح في التصدي لها. وبسط سان لورينزو بكل سهولة سيطرته على المباراة بفضل تألق كل من فيرناندو بيلوتشي، المنضم حديثا للمنتخب الأرجنتيني، استعدادا للجولة القادمة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وسيباستيان بلانكو، في الوسط. وأفسد سيباستيان توريكو، حارس مرمى سان لورينزو، الفرصة الوحيدة، التي سنحت لهوراكان في تحقيق التعادل في الدقيقة 29 من المباراة عن طريق اللاعب الصاعد اجناسيو بوسيتو.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة التاسعة من المسابقة الأرجنتينية، تعادل اندبيندنتي بدون أهداف مع مضيفه روساريو سنترال، وفاز تيغري 2/1 على ضيفه بيلغرانو، حيث سجل اللاعبان اليكسيس كاسترو ودييغو موراليس هدفي الضيوف في الدقيقتين 11 و73 على الترتيب، فيما أحرز المهاجم كلاوديو بيلير هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 26 من ركلة جزاء. وتغلب قرطبة على ملعبه 1/صفر على باتروناتو، ليحقق فوزه الرابع على التوالي في البطولة بفضل الهدف، الذي سجله لاعبه سيباستيان بلاسيوس في الدقيقة 82 بتسديدة صاروخية من على أطراف منطقة الجزاء. وتعادل بانفيلد مع أتلتيكو رافايلا 1/1، وسجل لاعب الوسط غابرييل غودينيو هدف أتلتيكو في الدقيقة 35، قبل أن يعادل سانتياغو سيلفا النتيجة لبانفيلد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها. وتستكمل المرحلة التاسعة من الدوري الأرجنتيني عندما يلتقي ألدوسيفي مع ديفنسا خوستيسيا وأتلتيكو توكومان مع يونيون سانتا في.