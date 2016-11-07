﻿مدرب المغرب يستنجد بالجماهير لمواجهة «الأفيال»!

الرباط – الأناضول: طالب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي، الجماهير بضرورة الحضور لملعب «مراكش» ومؤازرة الفريق في مباراته المهمة أمام كوت ديفوار.

ويستضيف المنتخب المغربي نظيره الإيفواري السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وقال رينارد: «أنا متأكد أن الجمهور سيعطي دعما كبيرا وسندا للاعبين، ونحن نعول عليه كثيرا في هذه المباراة القوية». وأضاف: «المنتخب الإيفواري سيلعب باللون البرتقالي، أما نحن فسنلعب باللون الأخضر، لذلك أطالب الجمهور الذي سيحضر الملعب أن يرتدي اللون الأحمر، وسنشكل بذلك العلم المغربي باللونين الأحمر والأخضر، وسيكون له تأثير كبير على اللاعبين وتحميسهم من أجل تحقيق الانتصار». ويحتل المنتخب المغربي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الثالثة خلف الغابون، حيث يتصدر المنتخب الإيفواري برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب مالي المجموعة بلا رصيد من النقاط, ووفقا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس، التي تضم كل منها 4 منتخبات.