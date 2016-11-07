﻿موراي يحتفل باعتلاء عرش التصنيف العالمي ويتوج باللقب

باريس – د ب أ: احتفل لاعب التنس البريطاني آندي موراي بانتزاعه صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس وتوج بلقب بطولة باريس للأساتذة اثر تغلبه على الأمريكي جون إيسنر 6/3 و6/7 (4/7) و6/4 في المباراة النهائية.

وأحرز موراي، الذي انتزع صدارة التصنيف العالمي للمحترفين السبت اثر تأهله للمربع الذهبي بالبطولة الحالية، لقبه الثامن في بطولات هذا الموسم. واحتفل موراي بصدارته لمحترفي التنس في النسخة الجديدة التي أصدرتها الرابطة العالمية لمحترفي اللعبة لتكون المرة الأولى التي يتصدر فيها التصنيف العالمي الذي هيمن عليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش لمدة 122 أسبوعا متتاليا. واستغرق موراي (29 عاما) ساعتين و18 دقيقة ليتغلب على إيسنر على الملاعب الصلبة في باريس، ليكون الفوز الحادي والعشرين له على التوالي حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ سقوطه أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المربع الذهبي لكأس ديفيز في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي. ومنح اللقب موراي دفعة معنوية هائلة قبل خوض فعاليات البطولة الختامية لموسم بطولات المحترفين (نهائي الدوري العالمي) والتي تنطلق بالعاصمة البريطانية لندن يوم الأحد المقبل. وخاض موراي النهائي الثاني عشر له في الموسم الحالي، كما أضاف 400 نقطة إلى رصيده في التصنيف العالمي بإحراز لقب باريس، الفارق الذي يتفوق به على ديوكوفيتش بعدما اقتصر الفارق قبل مباراة النهائية على خمس نقاط فحسب. ومنذ مشاركته في بطولة مدريد للأساتذة في مطلع أيار/ مايو الماضي، خاض موراي 11 مباراة نهائية في 12 بطولة شارك فيها. وحقق موراي النصر الـ73 له مقابل تسع هزائم في المباريات التي خاضها هذا الموسم. والآن، يمتلك موراي ألقابا في سبع بطولات مختلفة للأساتذة من البطولات التي يحصل الفائزون بلقبها على 1000 نقطة. وأصبح موراي ثالث بريطاني يفوز بلقب بطولة باريس للأساتذة حيث سبقه إليها تيم هينمان في 2003 وغريغ روسيدسكي في 1998 . ولم يحرز إيسنر أي لقب في بطولات الأساتذة منذ خسر أمام آندي روديك في بطولة ميامي للأساتذة عام 2010 . وأصبح موراي اللاعب رقم 26 في التاريخ منذ بدء العمل بالتصنيف عبر الكمبيوتر في 1973 الذي يتصدر التصنيف العالمي لمحترفي التنس.

وشهد التصنيف تراجعا جديدا هائلا للسويسري روجيه فيدرر الفائز بألقاب 17 من بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى حيث تراجع إلى المركز السادس عشر نظرا للإصابة التي حرمته من استكمال الموسم بشكل جيد. كما تراجع الأسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم سابقا من المركز السادس إلى الثامن. ويتصدر موراي التصنيف برصيد 11 ألف و185 نقطة مقابل عشرة آلاف و780 نقطة لديوكوفيتش، فيما حافظ السويسري ستانيسلاس فافرينكا على المركز الثالث برصيد 5115 نقطة. وشهدت المراكز التالية من الرابع إلى العاشر عدة تغييرات، وكانت على الترتيب من نصيب الكندي ميلوش راونيتش (5050 نقطة) والياباني كي نيشيكوري (4705 نقاط) والفرنسي جايل مونفيس (3625 نقطة) والكرواتي مارين سيليتش (3450 نقطة) والأسباني رافاييل نادال (3300 نقطة) والنمساوي دومينيك ثيم (3215 نقطة) والتشيكي توماس بيرديتش (3060 نقطة) .