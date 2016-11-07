﻿الدوري الإيطالي: «هاتريك» صلاح يقود روما الى عبور بولونيا

روما – د ب أ: أحرز النجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه روما لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري الإيطالي، إثر فوزه الثمين 3/صفر على ضيفه بولونيا في ختام المرحلة الثانية عشرة.

وارتفع رصيد روما إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، فيما تجمد رصيد بولونيا، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي والخامسة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر. وارتدى صلاح ثوب الإجادة، بعدما سجل أهداف روما الثلاثة، لينصب نفسه بطلا للمباراة بدون منازع. وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة، 13 بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من دييغو بيروتي، ليسدد الكرة داخل شباك الضيوف، وعاد لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني لروما في الدقيقة 63، عقب متابعته تمريرة بينية ماكرة من زميله البوسني إيدين دزيكو، لينفرد على إثرها بالمرمى بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها الدفاع، ويضع الكرة على يمين أنجيلو دا كوستا حارس بولونيا. وواصل صلاح إبداعه، بأضافة الهدف الثالث في الدقيقة 71 بعدما تابع تسديدة دزيكو التي سقطت من يد دا كوستا، ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك. ورفع صلاح رصيده إلى ثمانية أهداف، ليرتقي إلى المركز الرابع في ترتيب الهدافين، علما أن هذه هي المباراة الأولى التي يسجل خلالها «هاتريك» في مسيرته الأوروبية. ويأتي هذ الفوز ليعيد البسمة مجددا على وجوه جماهير روما التي أصيبت بخيبة أمل عقب تعادل الفريق المخيب مع مضيفه إمبولي سلبا في المرحلة الماضية.