﻿الدوري الفرنسي: كان يوقف قطار انتصارات نيس وسان جيرمان يقسو على رين برباعية

باريس – د ب أ: أوقف فريق كان قطار انتصارات ضيفه نيس في الدوري الفرنسي، وألحق به خسارته الأولى هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 1/صفر في المرحلة الثانية عشرة، التي شهدت أيضا فوز باريس سان جيرمان على ضيفه رين 4/صفر، وتعادل ميتز مع ضيفه سانت ايتيان بدون أهداف.

ورغم الخسارة، ظل نيس، الذي فاز في مبارياته الست الأخيرة في البطولة، في صدارة المسابقة برصيد 29 نقطة، فيما ودع كان، الذي خسر لقاءاته الثلاثة الماضية، مراكز الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس عشر. ولعب إيفان سانتيني دور البطولة، بعدما سجل هدف كان الوحيد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ليقود الفريق نحو فوزه الأول منذ أكثر من شهر. ويرجع آخر انتصار لكان في المسابقة إلى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما فاز بالنتيجة ذاتها على ضيفه تولوز في المرحلة الثامنة. واستغل باريس سان جيرمان تعثر نيس، ليقلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط فقط، عقب فوزه الثمين 4/صفر على ضيفه رين. وجاء الهدف الأول لسان جيرمان عبر النيران الصديقة بعدما سجل جيلسون فيرنانديز لاعب رين هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، فيما أضاف النجم الأوروغواني أدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 42. وحافظ سان جيرمان على سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما سجل الهدفين الثالث والرابع عن طريق أدريان رابيو وماركو فيراتي في الدقيقتين 67 و79. وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف موناكو، الثاني، المتساوي معه في الرصيد، فيما تجمد رصيد رين عند 20 نقطة في المركز الخامس. وعلى ملعب سانت سيمفوريان، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ميتز مع ضيفه سانت اتيان. وأخفق ميتز في استغلال النقص العددي، الذي عانى منه منافسه الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36، عقب طرد لاعبه أسامة طنان لحصوله على الإنذار الثاني، ليواصل الفريق نتائجه المهتزة في المسابقة، ويحصل على نقطة وحيدة خلال مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة. وارتفع رصيد سانت اتيان إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع ميتز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.