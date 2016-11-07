﻿زلاتان معجب بتسجيل الهدف الـ25 ألفاً!

مانشستر – رويترز: عاد زلاتان ابراهيموفيتش لأسلوبه المتباهي الذي لا يمكن كبته ومزح بشأن تسجيله الهدف رقم 25000 في الدوري الانكليزي الذي كان علامة على تغيير حظوظه.

ووضع المهاجم السويدي حدا لصيام استمر شهرين عن التهديف في الدوري بتسجيله هدفين في فوز مانشستر يونايتد 3-1 على سوانزي وقدم إجابة جميلة ومعتادة منه عندما علم أن أولهما كان محطة مميزة خلال عمر الدوري البالغ 24 عاما. ورد ابراهيموفيتش عند سؤاله إذا كان يدرك أنه أحرز لتوه الهدف رقم 25000 في الدوري الممتاز «لا لم أكن أعلم. كنت أعتقد أنني فقط من سجل 25 ألف هدف!» ولا يستطيع سوى ابراهيموفيتش أن يأتي بهذه الاجابة بعدما أنهى أخيرا أكثر فترة غير مثمرة له أمام المرمى خلال عقد كامل. وبهدفه الثاني يستطيع ابراهيموفيتش (35 عاما) الاحتفال أيضا بالهدف 400 مع الأندية خلال مسيرته الساحرة التي أخذته لعدد من أكبر الفرق الاوروبية مثل أياكس ويوفنتوس وبرشلونة وعملاقي ميلانو وباريس سان جيرمان. وفي ظل عدم تسجيله أي هدف في الدوري منذ سبتمبر/ أيلول، سئل ابراهيموفيتش إذا شعر بالقلق من هذه الفترة الهزيلة، فقال: «لا… طالما تصنع فرصا، وهذا ما أفعله، ستأتي الأهداف. لكن الأهم هو الفوز.» وأكد المدرب جوزيه مورينيو، الذي كان أكثر سعادة بعدما انتهى أسبوع كارثي له بإيقافه مباراة واحدة ليضطر لمشاهدة المباراة من المدرجات، أنه لم يشك ابدا في فعالية ابراهيموفيتش. ومع تسجيل لاعبه القادم في صفقة ضخمة بول بوغبا لهدف رائع، كان لدى مورينيو رد على هؤلاء الذين تساءلوا عما إذا بدأ في «فقدان» دعم اللاعبين في يونايتد مثلما حدث في تشلسي الموسم الماضي. وقال المدرب البرتغالي: «اللاعبون يثقون بي وأن أثق باللاعبين. لم تكن هذه مشكلة أبدا.» لكن بعد ذلك قدم مورينيو أفضل ما عنده مجددا ليبعد الانتقادات عن نفسه بعدما بدا أنه يشكك في سلوك لاعبين بعينهم في يونايتد.

وقال: «أريد أن أقول إن اللاعبين تأثروا ببعض الأمور… تأثروا بموقف مستمر منذ عدة سنوات.» وأضاف: «هناك فارق بين الشجاع الذي يريد أن يكون موجودا بأي ثمن، وهؤلاء الذين يمكن لألم ضئيل أن يصنع فارقا. إذا تسنى لي الحديث مع العديد من اللاعبين الكبار في هذا الفريق سيقولون إنهم في مرات عدة لعبوا بدون أن يكونوا لائقين بنسبة 100 بالمئة. من أجل الفريق عليك أن تفعل أي شيء. أرى الأمور بهذه الطريقة.» لكن سلوك ابراهيموفيتش يسعد مورينيو دائما رغم أن المهاجم السويدي سيغيب بعد التوقف الدولي عن المباراة الكبيرة ضد ارسنال بعد حصوله على الانذار الخامس.