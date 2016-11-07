﻿ساوثغيت يطالب بهدوء الأعصاب لاجتياز عقبة اسكتلندا

لندن – د ب أ: قال غاريث ساوثغيت المدرب المؤقت للمنتخب الإنكليزي إن الفريق يحتاج إلى التزام الهدوء والاحتفاظ بأعصابه هادئة عندما يلتقي نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل على استاد «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن ضمن التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2018 .

وتعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى عام 1872 لتكون أقدم مباراة دولية في تاريخ كرة القدم. وكان للمواجهات بين الفريقين على مدار تاريخهما نصيب وافر من اللحظات المثيرة والعاصفة داخل الملعب وخارجه. ويتصدر المنتخب الإنكليزي المجموعة السادسة فيما يحتل المنتخب الاسكتلندي المركز الرابع، ما يجعل كلا الفريقين بحاجة إلى التركيز الشديد لتحقيق العديد من الأهداف. وقال: «يجب علينا السيطرة بشكل أكبر على أعصابنا في هذه المباراة… من المهم أن يكون لدى لاعبينا التفهم لتاريخ هذه المواجهات. إنها المواجهة الدولية الأقدم في التاريخ. سنتأكد إذا كان اللاعبون لا يعرفون هذا أو أنهم تعرفوا على ذلك مؤخرا». ولم يخسر المنتخب الإنكليزي أي من المباريات الثلاث في التصفيات، حيث يتصدر المجموعة بسبع نقاط بعد انتصارين وتعادل واحد. ويحتل المنتخب الاسكتلندي المركز الرابع بأربع نقاط. لكن ساوثغيت أكد أن المنتخب الإنكليزي سيتسم بالحمق إذا استهان بمنافسه الاسكتلندي الذي يدربه غوردن ستراخان. وأوضح ساوثغيت: «مهما كانت نتائج المنتخب الاسكتلندي، هذا لا يعكس مستوى أداء الفريق… سيكون تركيزهم الذهني في مباراتنا أمر لا يقبل الشك كما يتمتع الفريق بروح معنوية هائلة. علينا أن نقدم ما هو أفضل من هذا ونتفوق عليهم للفوز بالمباراة». ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الثالثة بقيادة ساوثغيت الذي تولى تدريب الفريق خلفا لسام أولاردايس. وقال ساوثغيت نجم دفاع المنتخب الإنكليزي سابقا إنه لا يخشى هذه المباراة رغم أن الهزيمة فيها قد تؤثر على فرص استمراره مع المنتخب وتعيينه بشكل دائم. وأوضح: «لا أفكر في ما سيحدث إذا جاءت النتيجة سلبية… ما يحدث لي ليس مهما. سأقود الفريق في مباراة عصيبة وكبيرة ولا أفكر إلا في المباراة».

واستدعى ساوثغيت جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال المعار الى بورنموث ضمن القائمة التي أعلنها استعدادا للمباراتين والتي ضمت 25 لاعبا، بينهم هاري كاين مهاجم توتنهام الذي استعاد مستواه ولياقته بعد التعافي من الإصابة. كما استدعى آدم لالانا ورحيم ستيرلنغ وناتانيال كلاين الذين غابوا عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابات. وضمت القائمة التي أعلنها ساوثغيت: لحراسة المرمى: فريزر فورستر وجو هارت وتوم هيتون. وللدفاع: رايان برتراند وغاري كاهيل وناتانيال كلاين وفل جاغيلكا ومايكل كين وداني روز وجون ستونز وكايل ووكر. وللوسط: إيريك داير وداني درينكووتر وجوردان هيندرسون وجاك ويلشير وآدم لالانا وجيسي لينغارد ووين روني ورحيم ستيرلنغ وأندروس تاونسيند وثيو والكوت. وللهجوم: هاري كين وماركوس راشفورد ودانيال ستاريدج وجيمي فاردي.